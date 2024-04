Kim Kardashian trägt jetzt einen pinken Kurzhaarschnitt!

Erst braun, dann blond und jetzt pinkfarbene Haare! Eigentlich ist Kim Kardashian (43) für ihre dunkle Mähne bekannt, doch vor wenigen Tagen wurde sie mit einem blonden Haarschopf gesichtet. Jetzt enthüllt die Influencerin auf Instagram plötzlich eine komplett neue Frisur. Die Unternehmerin posiert vor einem weißen Hintergrund und überrascht mit einer krassen Typveränderung: pink gefärbte Haare im kurzen Bob-Schnitt. Ihre Kurzhaarfrisur trägt sie zurück gestylt – ein paar pinkfarbene Strähnen fallen locker ins Gesicht und verleihen ihr einen lässigen Look. Zu ihrer wilden Haarpracht trägt sie ein monochromes Outfit in Schwarz mit Rollkragen und eng anliegenden Shorts mit hohen Stiefeln.

Obwohl das Bild innerhalb einer Stunde fast 200.000 Likes erhielt, sind die Meinungen von Kims Followern zu ihrem neuen Look eher gemischt. Die meisten Nachrichten bezogen sich darauf, wie sehr Kim der neuen Frau von Kanye West (46) – Bianca Censori (29) – ähnelt. "Das ist definitiv ein Censori-Look...", schreibt ein Fan in der Kommentarspalte. Trotz des Vergleichs erhält der Realitystar einige Komplimente: "Eines muss man Frau Kimberly lassen, ihr steht einfach jeder Look und jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein Hater..."

Die The Kardashians-Berühmtheit ist bekannt für ihre wechselnden Looks und Haarfarben. Doch da ist sie nicht die Einzige – ihre jüngere Schwester Kylie Jenner (26) ist ebenfalls sehr experimentierfreudig. Schon mit 16 Jahren präsentierte Kylie ihre grünen Haare auf dem roten Teppich. Damals galt sie bei ihren Fans als King Kylie und überraschte regelmäßig mit ausgefallenen Haarfarben und Stylings. Heute probiert sie sich immer noch gern aus: Im Januar hatte die Freundin von Timothée Chalamet (28) ebenfalls die Farbe Rosa für sich entdeckt und ihre Fans auf Instagram geschockt. Auf den Fotos hatte sie stolz ihre rosafarbene Haarpracht gezeigt und dabei in ihrem Auto posiert.

Anzeige Anzeige

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner im September 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Kims neuen Look? Ich finde, es sieht supercool aus! Ich finde es nicht so schön. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de