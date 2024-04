Bei Kim Kardashian und Odell soll es endgültig vorbei sein!

Kim Kardashian (43) soll im Herbst 2023 angefangen haben, denn NFL-Spieler Odell Beckham Jr. (31) zu daten. Seit März dieses Jahres kursieren Gerüchte, dass die Romanze der beiden ein für alle Mal verpufft ist. Gegenüber People befeuert ein Insider die Gerüchte. "Es ist vorbei und hat sich in Luft aufgelöst", betont die Quelle. Und dabei gaben die Unternehmerin und der Sportler sich alle Mühe, ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit zu halten. Sie machten sie nicht offiziell, wurden aber beispielsweise beim Verlassen der Vanity Fair Oscar Party zusammen gesehen. Wie ernst die Liaison wirklich war, ist nicht klar.

Zu dem Zeitpunkt erklärte eine weitere Quelle dem Magazin, dass Kim und Odell es langsam angehen und nichts überstürzen wollen. "Es gab nicht so viele öffentliche Turteleien wie bei einigen anderen Paaren, aber es gab viele Berührungen und sie waren die ganze Zeit in der Nähe des anderen. Sie haben darauf geachtet, nicht zu sehr übereinander herzufallen, aber die Chemie stimmte und sie sind zusammen gegangen", hieß es. Der ehemalige Wide Receiver der Baltimore Ravens und die American Horror Story-Darstellerin sollen ihre Zeit zwanglos miteinander genossen haben.

Kim und Odell wurden erstmals im September 2023 miteinander in Verbindung gebracht. Obwohl die Beziehung locker war, soll der 31-Jährige sogar überlegt haben, für Kim sein Team zu wechseln. Vor wenigen Wochen behauptete jedoch ein Insider, dass die beiden sich nicht mehr sehen. "Sie daten sich im Moment nicht mehr", so die Quelle gegenüber Mai Online. Ein Grund wurde zwar nicht genannt, allerdings gab es Vermutungen, dass Kims kontroverser Ex Kanye West (46) seinen Beitrag geleistet habe. Laut Insiderinformationen war Odell nicht bereit, sich mit den Wutausbrüchen des Rappers auseinanderzusetzen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Kim Kardashian bei der Pariser Fashion Week

Anzeige Anzeige

Getty Images Odell Beckham Jr. im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr damit gerechnet, dass Kim und Odells Beziehung scheitert? Ja, das war doch absehbar. Nein, ich dachte, es hält, wenn sie es so privat halten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de