Francesco LoPresti (†24) war dafür bekannt, mit seiner Freundin Kaitlin Reagan Prank-Videos auf TikTok hochzuladen. Auf der Social-Media-Plattform hatte der Hottie über 730.000 Follower und über 17 Millionen Likes. Seiner Freundin Kaitlin folgen sogar über drei Millionen Menschen, die sie mit ihren Videos zum Lachen bringt. Jetzt sind jedoch traurige Nachrichten bekannt geworden: Ihr Freund Francesco hat den Kampf gegen den Krebs verloren.

Seit einiger Zeit kämpfte der Social-Media-Star gegen Hodenkrebs. Erst letzte Woche teilte seine Freundin die erschütternde Nachricht, dass sich der Gesundheitszustand ihres langjährigen Partners verschlechtert habe. Nun ist es traurige Gewissheit: Francesco konnte die Krankheit nicht besiegen. Er ist im Alter von nur 24 Jahren verstorben. Kaitlins Tante Adriana teilte auf Instagram einen rührenden Post: "Schweren Herzens teile ich allen mit, dass der Freund meiner Nichte Kaitlin, Francesco, der wie ein Neffe für mich war, seinen Kampf gegen den Krebs verloren hat."

"Er kämpfte einen mutigen Kampf mit so viel Liebe und Unterstützung von vielen, vielen Menschen. Francescos Liebe und Leben werden immer in Erinnerung bleiben. Danke für all die Umarmungen und das Halten meiner Hände in der letzten Nacht", richtete Adriana ihre Worte an den verstorbenen Freund ihrer Nichte – die ihren Francesco bereits im Alter von 15 Jahren kennenlernte. "Vielen Dank an alle, die für ihn gebetet haben. Das bedeutet seiner und meiner Familie sehr viel", schloss sie ihren Post schließlich ab.

Instagram / cescolopresti Francesco LoPresti und seine Freundin Kaitlin, Instagram 2022

Instagram / cescolopresti Francesco LoPresti und seine Freundin Kaitlin, Instagram 2020

Instagram / cescolopresti Francesco LoPresti und seine Freundin Kaitlin, Instagram 2019

