Ekat Leonova teilt süße Urlaubsfotos mit ihrem Freund Ilya

Ekaterina Leonova (38) schwelgt in Erinnerungen. Auf Instagram teilt die Let's Dance-Bekanntheit Fotos aus dem Sommer 2025. Auf vielen Bildern ist dabei auch ihr Freund Ilya zu sehen. Besonders ein Foto sorgt bei ihren Fans für Begeisterung: Darauf ist das Paar Arm in Arm zu sehen, die Gesichter liebevoll aneinandergeschmiegt, im Hintergrund ein malerischer Jachthafen unter einem strahlend blauen Himmel. Auch ein Schnappschuss der Turteltauben in einem eleganten Saal verzückt ihre Fans. Darauf tragen die Tänzerin und ihr Liebster Partneroutfits in Schwarz-Weiß.

Nach einem Besuch bei ihrer Familie in Russland steht für Ekat schon wieder die Rückkehr ins Arbeitsleben an. In der Beschreibung ihres Posts erklärt sie: "Ich verstehe, dass, wenn ich zurückkomme, der Sommer 2025 vorbei sein wird, und viele Jobs für den Herbst stehen schon auf dem Plan. Aber wie war dieser Sommer? Ich schaue die Fotos auf meinem Handy an und ich sehe Bilder von einem der schönsten Sommer meiner letzten Jahre." Auch wenn nicht immer alles nach Plan gelaufen sei, habe sie jeden Moment mit ihren Herzensmenschen genossen.

Die beiden Tänzer sind schon seit 2024 in einer festen Beziehung. Anfang dieses Jahres machte Ekat ihre neue Liebe dann Instagram-offiziell. Inzwischen haben die zwei schon einige gemeinsame Auftritte und Trips hinter sich. Bald soll dann der nächste Meilenstein folgen. "Wir überlegen, vielleicht zusammenzuziehen", deutete die Choreografin im Juli im Gala-Interview an. Ilya ergänzte daraufhin ohne zu zögern: "Irgendwann muss das passieren."

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich, Sommer 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ilya Viarmenich und Ekaterina Leonova

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich im Juni 2025