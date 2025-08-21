Alicia Vikander plagen Schuldgefühle gegenüber ihren Kindern

Alicia Vikander (36) hat in einem Interview seltene Einblicke in ihr Privatleben gegeben. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "The Light Between Oceans", sprach mit der britischen Vogue über ihr Leben mit Ehemann Michael Fassbender (48) und ihren zwei jungen Söhnen. Während die Namen ihrer Kinder nicht öffentlich bekannt sind, gab Alicia preis, dass ihr Ältester vier Jahre alt ist, während ihr zweiter Sohn erst 2024 zur Welt kam. Sie erklärte, wie herausfordernd es sei, die Balance zwischen ihrer Schauspielkarriere und ihrem Familienleben zu finden. "Manchmal verlässt man das Haus, bevor die Kinder wach sind, und ist erst zurück, wenn sie schlafen", beschrieb sie ihre Erfahrungen und fügte hinzu, dass sie häufig mit einem schlechten Gewissen als Mutter kämpfe.

Trotz dieser Herausforderungen hat Alicia das Muttersein lieben gelernt. Während sie zugab, vor der Geburt ihres ersten Sohnes 2021 "ziemlich ängstlich" gewesen zu sein, erklärte sie, dass die Geburt ihres zweiten Kindes ihr mehr Sicherheit gegeben habe. "Ich bin ein bisschen freundlicher zu mir selbst geworden", verriet sie im Interview. Gemeinsam mit Michael haben sie für sich einen Weg gefunden, ihre Karrieren und ihr Familienleben zu vereinbaren. Laut der Oscar-Preisträgerin wechseln sie sich ab: "Einer bleibt zu Hause, während der andere arbeitet." Auf diese Weise versuchen beide, trotz ihrer vollen Terminkalender präsent für ihre Kinder zu sein und ihnen zu erklären, warum ihre Jobs wichtig sind.

Privat sind Alicia und Michael äußerst zurückhaltend und teilen wenig aus ihrem Familienleben. Der gemeinsame Weg zum Elternglück war allerdings nicht immer leicht. In einem früheren Interview berichtete Alicia, dass sie vor der Geburt ihres ersten Kindes eine schwere Fehlgeburt erlitt. Diese schmerzhafte Erfahrung hat sie nachhaltig geprägt, auch in ihrer Arbeit. Alicia liebt die kleinen Momente im Alltag mit ihren Kindern und versucht, Schritt für Schritt die neuen Herausforderungen des Mutterseins zu bewältigen. "Ich genieße es, alles im Moment herauszufinden", sagte sie einmal. Mit dieser Einstellung scheint sie ihr Familienglück jeden Tag aufs Neue zu entdecken.

Getty Images Alicia Vikander, Schauspielerin

Getty Images Michael Fassbender und Alicia Vikander im Mai 2023

ActionPress Michael Fassbender und Alicia Vikander mit ihrem Baby auf Ibiza