Abschied aus Frankfurt: Kevin Trapp kämpft mit den Tränen

Bei Kevin Trapp (35) steht eine große Veränderung an. Seit 2012 spielte der Torhüter mit Herz und Seele für Eintracht Frankfurt. Nun wechselt er zum Paris FC und verabschiedet sich von den Adlern in einem emotionalen Video auf Instagram. "Ich hoffe für alle und für mich, dass das ein Zeitpunkt ist, an dem keiner sagt: 'Gott sei Dank ist er weg.' Sondern dass wir uns alle an schöne Zeiten erinnern", erklärt der Fußballer darin. Unter Tränen ergänzt er: "Ich bin unfassbar dankbar für alles, was ich hier erleben durfte. [...] Danke für alles."

In Paris wird Kevin nicht nur beruflich neue Herausforderungen finden, sondern auch im privaten Umfeld Fuß fassen. Seine Verlobte, das brasilianische Topmodel Izabel Goulart (40), lebt bereits in der französischen Hauptstadt. Diese Nähe dürfte für das Paar, das eine Fernbeziehung gewohnt ist, eine Erleichterung sein. Laut t-online hat der ehemalige Nationalspieler einen Vertrag bis 2028 unterschrieben und stellte in Aussicht, nach seiner aktiven Spielerkarriere in Frankfurt in einer anderen Rolle zurückzukehren.

Kevin und Izabel sind inzwischen seit rund zehn Jahren ein Paar. In dieser Zeit haben die Beauty und der Sportler gelernt, dass sie an ihrer Liebe arbeiten müssen. "Es ist viel Verständnis, Arbeit und Kommunikation nötig, um das Ganze funktionieren zu lassen. Unsere Kalender machen vieles schwer, das wissen beide", betonte der Keeper Ende 2024 gegenüber Bild. Er berichtete außerdem, dass die beiden besonders viel Wert darauf legen, die Erfolge des anderen zu feiern und bei wichtigen Momenten dabei zu sein.

Getty Images Kevin Trapp, Fußballstar

Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart im April 2022

Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart in Paris

