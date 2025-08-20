Neckereien: Serkan & Samira Yavuz witzeln über Fake-Trennung

Serkan (32) und Samira Yavuz (31) machten Anfang des Jahres ihr Liebes-Aus publik. Für ihre gemeinsamen Töchter zeigen sich die Reality-TV-Stars aber weiterhin als harmonisches Team. Das scheint wohl dafür zu sorgen, dass einige ihnen das Liebes-Aus nicht abkaufen. In einer Story auf Serkans Instagram-Account nehmen die beiden ihre Follower jetzt nämlich charmant aufs Korn. Während Samira am Esstisch im Haus ihres Ex sitzt, wendet sich dieser mit einem frechen Kommentar an sie. "Hey, kannst du bitte nach Hause gehen? Sonst heißt es wieder Fake-Trennung und so, weißt du?", scherzt der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer.

Doch Serkan legt noch einen nach. "Abholen der Kinder heißt nicht hinsetzen und noch etwas essen. Dann ist wieder die Hölle los auf Social Media", witzelt der 31-Jährige. Samira steigt direkt in den Spaß ein und spielt mit. "Ihr wisst gar nicht, wie weit wir schon sind. Ich habe Zimtschnecken mitgebracht, das ist ja fast schon ein halber Antrag", reagiert die Beauty & The Nerd-Bekanntheit. Mit einem Augenzwinkern scherzen sie zudem, dass Samiras eigene Wohnung nur ein Vorwand sei: "Ich habe mir gedacht, ich mache mir ein ganz hübsches Lager, aber eigentlich bin ich immer hier."

Serkan und Samira fanden in der TV-Show Bachelor in Paradise zueinander. Sie galten eine Zeit lang als absolutes Traumpaar – bis sie Anfang des Jahres ihre Trennung öffentlich machten. Kurz darauf wurde auch der Grund bekannt: Der ehemalige Kampf der Realitystars-Gewinner war seiner Frau fremdgegangen. Die Verbindung, die sie durch ihre beiden Kinder teilen, blieb jedoch weiterhin stark. Dafür zeigte sich Serkan kürzlich ziemlich dankbar. "Es gibt keine Worte, die groß genug wären, um dir zu sagen, wie dankbar ich dir bin", schrieb er in einem emotionalen Social-Media-Beitrag und fügte hinzu: "Du bist trotz allem mein sicherer Hafen, mein größtes Glück, mein schönstes 'Zuhause'."

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023