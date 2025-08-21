Nach Knie-OP: Schäfer Heinrich hat noch starke Schmerzen

Schäfer Heinrich (58), bekannt aus der TV-Show Bauer sucht Frau, kämpft seit Monaten mit den Folgen einer Knieoperation. Im Januar 2025 unterzog sich der beliebte Kultstar einem zweistündigen Eingriff, nachdem er sich bei einem Unfall mit einem seiner Schafe das Knie verdreht hatte. Trotz der Hoffnung, dass die halbseitige Knieprothese seine Beschwerden lindern würde, leidet der Reality-Star auch acht Monate später noch unter starken Schmerzen. Zudem machen ihm nun auch heftige Bauchkrämpfe zu schaffen, die Heinrich auf die langfristige Einnahme von Schmerzmitteln zurückführt, wie er RTL verrät: "Mir geht es nicht gut. Seit gestern Nacht habe ich furchtbare Bauchschmerzen."

Die Verletzung, die zu dieser Misere führte, begann mit einem unglücklichen Unfall bei seinen geliebten Tieren. Ein aufgeregter Schafbock stürzte sich in voller Geschwindigkeit auf Heinrich, sodass er stürzte und sich sein Knie verdrehte. Erst als die Schmerzen unerträglich wurden und das Knie deutlich angeschwollen war, suchte der Schäfer ärztliche Hilfe. Die notwendige Operation verlief erfolgreich, doch die erhoffte Besserung blieb aus. Stattdessen belasten ihn nun nicht nur die chronischen Knieschmerzen, sondern auch die Nebenwirkungen der Medikamente, die ihm den Alltag auf dem Hof zusätzlich erschweren. "Wenn ich nachts geschlafen habe und muss aufstehen, dann geht's ganz schwer", verrät er RTL.

Der gebürtige Westfale ist spätestens seit seinem Auftritt bei "Bauer sucht Frau" ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Neben seiner Tätigkeit als Landwirt hat er sich auch einen Namen als Schlagersänger gemacht. Der Schäfer, der mit Leib und Seele für seine Tiere lebt, musste in der Vergangenheit immer wieder Rückschläge hinnehmen. Doch sein Humor und seine positive Einstellung halfen ihm bislang, sich stets zurückzukämpfen. Bleibt zu hoffen, dass Heinrich auch dieses Mal Wege finden wird, um gesundheitlich wieder auf die Beine zu kommen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Schäfer Heinrich im November 2021 in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / schaefer_heinrich_original Schäfer Heinrich im März 2022

Anzeige Anzeige