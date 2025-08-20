Wiedervereint: Kylie Jenner besucht Timothée in Budapest

Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (29) haben den Trennungsgerüchten der letzten Wochen jetzt offenbar den Wind aus den Segeln genommen. Die Unternehmerin wurde in Budapest gesichtet, wo sich der Schauspieler derzeit für die Dreharbeiten zu "Dune: Part Three" aufhält. Der Beweis: Ein Selfie aus einem Café, das von zwei Fans auf Instagram geteilt wurde. Auf dem Foto strahlt Kylie in die Kamera, während Timothée entspannt mit Sonnenbrille und einem Peace-Zeichen posiert. Die Betreiber des Cafés beschrieben die beiden laut Stern.de als "sehr nett und freundlich".

Seit Frühjahr 2023 gelten Kylie und Timothée als Paar, zeigten sich zu Beginn jedoch extrem zurückhaltend. Im September desselben Jahres wurden sie erstmals bei einem Beyoncé (43)-Konzert gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen, was die Gerüchteküche zum Brodeln brachte. In den Monaten danach traten sie bei weiteren Veranstaltungen wie den US Open oder Preisverleihungen zusammen auf. Doch seit Juni flaute ihre öffentliche Präsenz ab, was Spekulationen über ein Liebes-Aus anheizte. Zudem war Timothée offenbar nicht bei Kylies Geburtstag dabei, was die Gerüchte nur noch weiter anheizte.

Beiden ist es offenbar wichtig, ihre Beziehung so privat wie möglich zu halten, weshalb öffentliche Auftritte meist besonders viel Aufmerksamkeit erregen. Erst vor Kurzem hatte Kylie mit einer kleinen Geste auf Social Media den Trennungsgerüchten widersprochen und die Fans damit beruhigt. Dass ihre Beziehung weiterhin besteht, zeigt nun die gemeinsame Auszeit in Budapest deutlich. Fans freuen sich über diese neuen Einblicke in die Beziehung der beiden, die einmal mehr beweisen, dass Liebe auch im hektischen Promialltag Bestand haben kann.

