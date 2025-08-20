Yeliz Koc in Sorge: Tochter Snow (3) musste ins Krankenhaus

Yeliz Koc (31) meldet sich mit einer beunruhigenden Nachricht bei ihren Followern. Wie die TV-Persönlichkeit in ihrer Instagram-Story schildert, geht es ihrer Tochter Snow (3) überhaupt nicht gut, weshalb sie heute medizinischen Rat in einer Klinik einholte. "Wir waren gerade im Krankenhaus, weil Snow den ganzen Tag schon Bauchschmerzen hatte. Sie hat wirklich sehr dolle Schmerzen", berichtet die ehemalige Promi Big Brother-Gewinnerin. Der Arzt konnte jedoch schon Entwarnung geben und eine Blinddarmentzündung oder ähnliche schwerwiegende Ursachen ausschließen.

Trotzdem bleibt die Sorge der 31-Jährigen groß. Sie vermutet, dass die Beschwerden möglicherweise durch eine Unverträglichkeit oder Allergie ausgelöst wurden. "Sie hat auch manchmal einen Ausschlag auf der Haut, vielleicht reagiert sie auf irgendetwas. Das müssen wir auch mal checken lassen", erzählt Yeliz. Nun müsse sie aber erst einmal abwarten, wie es der Dreijährigen morgen geht. "Ich hoffe einfach, dass sie jetzt kein Fieber bekommt und morgen einfach alles weg ist", betont die einstige Dschungelcamp-Kandidatin.

Derzeit macht Yeliz wohl eine schwierige Phase in ihrem Privatleben durch. Neben der Sorge um ihren Nachwuchs lieferte sie sich erst kürzlich einen Schlagabtausch mit ihrem Ex-Freund Jannik Kontalis (29). Nachdem dieser innig mit Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz (35) gesichtet wurde, offenbarte Yeliz den wahren Grund für ihre erneute Trennung: Sie behauptete, es habe an seiner Sexualität gelegen. Daraufhin kündigte der Make Love, Fake Love-Star einen Enthüllungspodcast an. "Dann wirst du leider auch ernten müssen, was du gesät hast. Ich glaube, es wird Zeit. Und dieses Mal werde ich kein Detail auslassen", erklärte er entschieden.

