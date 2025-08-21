Schon wieder: Jasmin Wagner sagt weitere Abschiedsshows ab

Jasmin Wagner (45), besser bekannt als Blümchen, hat erneut schlechte Nachrichten für ihre Fans. Nachdem die Sängerin bereits im August ihr Konzert in Hamburg absagen musste, folgt nun die nächste Enttäuschung: Auch die geplanten Auftritte in Augsburg und Hildesheim finden nicht statt. Auf Instagram erklärte Jasmin, dass diese Absagen jedoch nicht in ihrer Verantwortung lägen. "Der Veranstalter hat die gesamte Tour abgesagt", schrieb sie. Sie bedauerte die Entscheidung zutiefst und fügte hinzu, dass sie ihre Fans gerne live gesehen hätte.

Die Sängerin ist derzeit auf ihrer Abschiedstour unterwegs, mit der sie ihre beeindruckende Karriere nach rund 30 Jahren gebührend verabschieden möchte. Zwischen Mai und November standen mehrere Städte in Deutschland und der Schweiz auf dem Tourplan. Neben den organisatorischen Schwierigkeiten musste Jasmin zuletzt auch persönliche Herausforderungen meistern: Die Show in Hamburg fiel aus, da ihre Mutter schwer erkrankt ist. "Es war keine leichte Entscheidung", hatte sie damals auf ihren Social-Media-Kanälen erklärt.

Blümchen wurde in den 1990er-Jahren mit Eurodance-Hits wie "Herz an Herz" und "Boomerang" zu einem der größten Pop-Phänomene im deutschsprachigen Raum. Nach einigen Jahren Pause meldete sich Jasmin wieder auf der Bühne zurück und begeisterte ihre langjährigen Fans mit einer Mischung aus Nostalgie und neuen Auftritten. Nun soll die Abschiedstour ein endgültiger Schlusspunkt ihrer musikalischen Laufbahn sein. Im Mai hatte die Musikerin angekündigt: "Ich lasse den Boomerang ein letztes Mal fliegen", und viele Fans freuen sich auf die verbleibenden Konzerte – natürlich in der Hoffnung, dass es keine weiteren Absagen mehr geben wird.

Imago Sängerin Jasmin Wagner im August 2023 in Berlin

IMAGO / Eibner Jasmin Wagner im Mai 2024

IMAGO / United Archives Jasmin Wagner im Juli 1996