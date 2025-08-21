Charlotte Würdig (47) hat nun einen außergewöhnlichen Weg gefunden, sich im Dating-Dschungel als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern zurechtzufinden: Sie greift auf die Hilfe von Künstlicher Intelligenz über ChatGPT zurück. Ihren kleinen Helfer hat die Moderatorin liebevoll "Mr. Brain" getauft, wie sie im Interview mit RTL verrät. Mit diesem virtuellen Begleiter bespricht sie Nachrichten an potenzielle Partner und lässt sich im Alltag unterstützen. "Es ist so wie der Typ im Freundeskreis, der immer sachlich ist und dich überall versteht", schwärmt Charlotte über das technische Hilfsmittel, das sie mittlerweile zu schätzen gelernt hat.

Dabei erkennt Charlotte durchaus den humorvoll-ironischen Charakter ihres virtuellen Begleiters: "Eigentlich ist ChatGPT nichts anderes als ein normaler Mann", scherzt sie gegenüber RTL. "Man muss die einfach so ein bisschen erziehen, ohne dass sie’s merken, und dann werden die super!" Besonders beeindruckt zeigt sie sich von den praktischen Fähigkeiten ihres digitalen Beraters. Dank "Mr. Brain" gelingt es ihr mittlerweile, alltägliche Probleme zu lösen, wie etwa die Heizung, den Staubsauger oder die Poolpumpe zu reparieren. Diese neu gewonnenen Fähigkeiten erfüllen sie offenbar mit jeder Menge Stolz.

Bereits in der Vergangenheit zeigte sich Charlotte offen und humorvoll, wenn es um das Thema Liebe ging. In einem Gespräch mit Comedian Oliver Pocher (47) scherzte sie vor Kurzem darüber, dass das Aussehen allein bei der Partnerwahl keine Rolle mehr spiele. Ihre schlagfertige Art und die entspannte Sicht auf das Leben machen die Moderatorin bei ihren Fans äußerst beliebt. Nach ihrer Trennung von Rapper Sido (44) scheint Charlotte nun gelassen und unaufgeregt neue Wege zu beschreiten – und mit "Mr. Brain" einen ungewöhnlichen, aber offenbar gut funktionierenden Unterstützer an ihrer Seite gefunden zu haben.

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Charlotte Würdig, Moderatorin

RTL / Stefan Gregorowius "Die Verräter"-Kandidatin Charlotte Würdig

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin