Europa-Tour abgesagt: Mando Diao canceln restliche Konzerte

Die schwedische Band Mando Diao hat ihre Fans mit einer überraschenden Ankündigung auf Instagram schockiert: Sämtliche Konzerte bis zum Ende des Jahres 2025 werden gestrichen. In ihrem Statement auf Instagram erklärten die Musiker: "Aus persönlichen Gründen können wir für den Rest des Jahres 2025 keine bereits vereinbarten Termine wahrnehmen. Wir verstehen die Enttäuschung und entschuldigen uns aufrichtig bei allen Betroffenen." Gleichzeitig versicherten die Rocker, sie sehnen sich bereits jetzt danach, bald wieder mit den Fans Musik erleben zu können.

Die Sorgen um Mando Diao hatten bereits am 10. August begonnen, als ihr Auftritt in Lüneburg unerwartet abgebrochen wurde. Nach 80 Minuten und Hits wie "Dance With Somebody" verließen die Rocker kommentarlos die Bühne, und eine Rückkehr blieb aus. Wenige Tage später, am 15. August, sagte die Gruppe ihren Headliner-Auftritt beim Jubiläum des "H2U"-Festivals in der Schweiz ab. Diesmal gab es jedoch eine Erklärung: Björn Dixgård, der Leadsänger der Band, wurde überraschend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 gehört Mando Diao zu den erfolgreichsten schwedischen Bands und begeistert weltweit mit ihren energiegeladenen Shows. Der zuletzt genesungsbedürftige Frontmann Björn steht seit jeher als Herzstück der Band im Fokus. In Interviews sprach er oft über die intensive Verbindung zur Musik und die Herausforderungen des Musikerlebens auf Tour. Was genau zu seiner Einlieferung ins Krankenhaus führte, wurde bisher nicht öffentlich gemacht.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Mando Diao, Februar 2020

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Mando-Diao-Frontsänger Björn Dixgard, August 2024

Anzeige Anzeige

Imago Mando Diao, August 2024