Dominik Stuckmann (30) hat eine Erklärung für seinen Sextalk bei Der Bachelor. In der RTL-Show gab es für den Frankfurter ein Happy End: Er hat Anna Rossow (33) kennengelernt und ist auch heute noch glücklich mit ihr. Für ein paar Sprüche und Aussagen im Rahmen der Kuppelshow musste Dominik aber auch Kritik einstecken – unter anderem standen Sex und die heißen Rundungen der Ladys für viel zu oft im Fokus seiner Interviews. Jetzt stellte der IT-Spezialist aber klar: Die schlüpfrigen Aussagen seien von der Produktion herausgefordert worden.

In dem Podcast "Heiliger Bimbam! Anna und Dominik packen aus" wollte der Tennisspieler seiner Liebsten ein pikantes Detail entlocken: Besitzt sie einen Vibrator? Bei den Fans dürfte das ein paar Erinnerungen hervorgerufen haben – denn auch schon beim Bachelor hatte den 30-Jährigen brennend interessiert, ob eine Mitarbeiterin auf die Klitoris-Stimulation steht. "Diese Frage habe ich tatsächlich auch der Kollegin gestellt, die in der Staffel die Interviews mit mir geführt hat. Die hat es aber auch provoziert – die hat mir immer die Fragen gestellt, die mich in die Enge getrieben haben", erinnerte er sich und fügte hinzu: "Da wollte ich ihr was zurückgeben."

Aber hat seine Freundin nun einen Vibrator oder nicht? "Also Anna – wie sieht er aus der Satisfyer? Wir wissen doch alle, dass du einen hast", witzelte Dominik in dem Audiotalk und bekam prompt eine Antwort. "Ja, ich habe einen und finde, dass jede Frau einen haben sollte. Es gehört ein bisschen zur Selbstfindung dazu", berichtete sie.

Sevens Dominik Stuckmann und Anna Rossow im März 2022

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

RTL Anna, Bachelor-Kandidatin 2022

