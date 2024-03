Reger Austausch: Diese Bachelors haben eine WhatsApp-Gruppe

Niko Griesert (33), Dominik Stuckmann (32), David Jackson, Dennis Gries und Sebastian Klaus (36) haben eine Sache gemeinsam: Sie alle waren schon mal der Bachelor. Der Job als Rosenkavalier scheint die Männer so sehr zu verbinden, dass sie sich in einer WhatsApp-Gruppe austauschen. "Wir haben übrigens jetzt eine sehr wilde Gruppe, bestehend aus einigen Rosenkavalieren und sind sehr gespannt auf den goldenen Bachelor", schreibt Dominik in seiner Instagram-Story zu einem Screenshot eines privaten Chats und fügt hinzu: "Mit dem müssen wir aber wahrscheinlich eine Facebook-Gruppe machen."

Niko scheint sich auch schon total auf Zuwachs in der Bachelor-Familie zu freuen. "Ich kann es kaum erwarten, bis wir hier in einem Jahr den goldenen Bachelor drin haben", freut sich der Schnittblumenverteiler von 2021. Zuspruch bekommt er von seinen Kollegen. Sebastian schreibt: "Mega", während Dennis die Nachrichten in der Gruppe "stark" findet.

Nach dem großen Erfolg der US-Show The Golden Bachelor kommt das Format nun auch nach Deutschland, wie RTL in einem ersten Statement verkündete. "Wir starten jetzt das Casting. Bewerben kann sich jede/r über 60 Jahre", hieß es von dem Sender. Weitere Details zum Start der Dreharbeiten oder der Ausstrahlung gibt es zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht. In der US-Version hatte sich Gerry Turner in seine Finalistin Theresa Nist verliebt und ihr im Finale sogar einen Antrag gemacht. Das Paar ist mittlerweile verheiratet und immer noch total glücklich.

Instagram Dominik Stuckmann im Juli 2023

Disney / John Fleenor Theresa Nist und Gerry Turner beim "The Golden Bachelor"-Finale

