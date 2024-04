Fans sind besorgt: Trennung bei Dominik Stuckmann und Anna?

Was hat es damit auf sich? Seit rund zwei Jahren gehen Dominik Stuckmann (32) und Anna Rossow (35) gemeinsam durchs Leben. Auf Instagram spekulieren die Fans des ehemaligen Bachelors und der Influencerin nun allerdings über ein mögliches Liebes-Aus. Der Grund: In seiner neuesten Bilderreihe aus dem Urlaub und in seiner Story fehlt jede Spur von seiner Liebsten. Eine Followerin ergreift die Initiative und fragt ganz offen nach: "Bitte sagt uns ehrlich, habt ihr euch getrennt? Was ist mit Anna?" Dominik antwortet darauf nur ausweichend: "Anna wird sich bestimmt bald bei euch melden."

Vor fünf Tagen hat der 32-Jährige seine Partnerin noch auf seinem Social-Media-Profil erwähnt. "Anna hat mir immer gesagt: Achte mehr auf deine Haut und pflege sie. Anna, du hattest recht!", bedankte er sich. Bei dem Beitrag handelt es sich allerdings um eine bezahlte Werbepartnerschaft. Doch auch schon dort wurde Anna von den Fans vermisst. "Wo ist Anna? Lange nichts von ihr gehört und gesehen. Ich hoffe, es geht ihr gut." Dominik reagierte darauf und erklärte nur, dass sich die Beauty sicherlich bald zu Wort melden werde...

Anna und Dominik hatten sich in der 13. Staffel von Der Bachelor kennen- und lieben gelernt. Bei der großen Entscheidung hatte der Rosenkavalier seine letzte Rose an sie vergeben. Bei seiner Promi Big Brother-Teilnahme verriet der Blondschopf jedoch, dass er und seine Partnerin schon einmal kurz vor der Trennung standen. "Anna und ich, wir hatten eine schwierige Zeit. Bevor ich hier eingezogen bin, waren wir kurz davor, das Ganze zu beenden", gab er unter Tränen zu und betonte: "Durch ihr Feedback weiß ich jetzt, dass wir wieder auf einem sehr guten Weg sind. Ich liebe sie über alles!"

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow im Finale von "Der Bachelor"

Sat.1 Dominik Stuckmann bei "Promi Big Brother" 2023

