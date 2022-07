Im sexy Bikini: Model Izabel Goulart macht einen Kopfstand!

Izabel Goulart (37) bringt ihre Fans zum Kochen! Das Model ist seit über sechs Jahren die Frau an der Seite von Fußball-Torwart Kevin Trapp (32). Inzwischen ist das Paar sogar verlobt. In den sozialen Netzwerken teilt die Beauty regelmäßig heiße Schnappschüsse – und geizt dabei nicht mit ihren Reizen. Wie sportlich Izabel ist, beweist sie in einem besonderen Clip: Darin zeigt sie ihren Body in einer komplizierten Yoga-Pose!

Das Video teilte Izabel auf Instagram mit ihren Fans. Darin praktiziert sie den Shirshasana genannten Kopfstand – die Königsdisziplin im Yoga. In einem knappen, farbenfrohen Bikini zeigt die 37-Jährige dabei nicht nur, wie fit sie ist. Sie stellt auch ihre Ausgeglichenheit und innere Balance unter Beweis. "Body by Iza in Griechenland", schrieb sie nach Art vieler Mode-Posts selbstbewusst unter den Beitrag.

Ihre Fans ließen diese heißen Aufnahmen alles andere als kalt: "Diese Muskeln!", schrieb eine begeisterte Userin anerkennend unter den Clip. Viele andere feierten die Yoga-Skills des Models mit zahlreichen Flammen- und Herz-Emojis.

Anzeige

Instagram / izabelgoulart Izabel Goulart und Kevin Trapp

Anzeige

Instagram / izabelgoulart Izabel Goulart im Juli 2022

Anzeige

Instagram / izabelgoulart Izabel Goulart, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de