Heiß: Izabel Goulart gratuliert Kevin Trapp zum Geburtstag

Izabel Goulart (37) feiert ihren Liebsten. Seit 2015 ist Kevin Trapp (32) mit dem brasilianischen Model liiert. Vor gut vier Jahren hat der Torhüter dann sogar um die Hand des Victoria's Secret-Engels angehalten. Im Netz präsentieren die Verlobten den Fans auch immer wieder ihre Liebe zueinander. Gestern feierte der Hottie seinen 32. Geburtstag. Zu diesem Anlass gratulierte Izabel ihrem Kevin mit einem heißen Post in den sozialen Medien.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 37-Jährige nun zwei Fotos von sich mit dem Geburtstagskind am Strand. Auf dem ersten Schnappschuss posiert das strahlende Pärchen mit Beachtennisschlägern. Izabel zeigt sich in einem sexy roten Bikini und Kevin trägt eine hochgekrempelte, schwarze Badehose. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den besten Partner fürs Leben und den wunderbarsten Menschen, den ich je kennengelernt habe", schrieb sie zu den Bildern und fuhr fort: "Ich liebe Dich, mein Schatzi."

Doch auch Kevin zeigt sich im Netz gerne von seiner romantischen Seite. Zum sechsten Jahrestag machte der Kicker seiner Verlobten eine süße Liebesklärung. "Sechs Jahre voller unendlicher Liebe, Unterstützung und Bewunderung", schwärmte er im Oktober unter einem Schnappschuss von sich und der Beauty auf seinem Instagram-Profil.

Instagram / izabelgoulart Izabel Goulart und Kevin Trapp im Juli 2022

Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart bei der "The Killing of a Sacred Deer"-Premiere in Cannes im Mai 2017

Instagram / izabelgoulart Kevin Trapp und Izabel Goulart im Oktober 2021

