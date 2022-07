Hochzeit verschoben? Das planen Izabel Goulart und ihr Kevin

Haben Izabel Goulart (37) und Kevin Trapp (32) ihre Pläne etwa gekippt? Das Model und der Fußballer gehen seit mehr als sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. 2018 wagte der Torwart bereits den nächsten Schritt und machte seiner Liebsten einen traumhaften Antrag auf Capri. Seitdem sind vier Jahre ins Land gegangen – doch einen Ehering sucht man bei den beiden vergeblich! Jetzt verriet Izabel, wie es um die Hochzeitspläne steht.

"Wir scherzen oft über die Hochzeit. Als wir uns verlobt haben, war es ein arbeitsreiches Jahr in unseren Karrieren", erzählte die Beauty im Gespräch mit Bild. Danach sei ihnen dann die anhaltende Gesundheitskrise in die Quere gekommen. Und auch in diesem Jahr scheint keine Zeit für eine Traumhochzeit zu sein – immerhin hat Kevin gerade spielfrei: "Jetzt arbeiten wir wieder. Er hat bald die Weltmeisterschaft und bei mir steht ein sehr besonderes Projekt an – also lassen wir uns nun Zeit."

Zeitdruck scheint sich das Paar also nicht zu machen. Vielleicht ja, weil beide sehr offen in ihre Zukunft blicken. "Ich weiß nicht, wo er in Zukunft arbeiten wird und für mich weiß ich es auch nicht. Aber wir wären sehr glücklich, in Deutschland oder Brasilien zu leben", schilderte die gebürtige Brasilianerin die gemeinsamen Aussichten.

Anzeige

Getty Images Izabel Goulart bei einer Vorführung von "Burning" in Cannes im Mai 2018

Anzeige

Instagram / izabelgoulart Kevin Trapp und Izabel Goulart im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / izabelgoulart Kevin Trapp und Izabel Goulart an Weihnachten 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de