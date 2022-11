Hot or Not? Izabel Goulart ist bereit für die Fußball-WM

Izabel Goulart (38) scheint für das Turnier bestens gewappnet zu sein! Das Model ist seit sechs Jahren die Frau an der Seite von Kevin Trapp (32). Die Beauty stärkt dem Torhüter stets den Rücken und begleitet ihn bei seinen Spielen – so auch bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar. Nachdem die Brasilianerin am Mittwoch in Doha gelandet ist, hat sie sich für das erste Spiel der DFB-Elf in Schale geworfen.

Via Instagram teilte die 38-Jährige einige Schnappschüsse ihres Fotoshootings. Auf den Bildern ist klar zu sehen – in Sachen Outfit will Izabel offenbar nichts dem Zufall überlassen und setzt auf einen besonderen Look. Die Brünette trägt das Trikot ihres Liebsten mit der Nummer 12 – passend dazu kombiniert sie Kniestrümpfe in Stutzen-Optik. "Bereit für Kevin Trapp", lauteten dazu ihre unterstützenden Worte.

Nicht nur Izabel heizt mit den Bildern ihren Fans mächtig ein – ihr Verlobter wurde in einer Promiflash-Umfrage zum heißesten Fußballer der Nationalelf gewählt. Von insgesamt 2.573 Teilnehmern (Stand 17. November 2022, 8:45 Uhr) voteten 31,6 Prozent (814 Votes) für den 32-Jährigen. Mit 17,2 Prozent (44 Votes) der Stimmen sicherte sich Mittelfeldspieler Leon Goretzka (27) den zweiten Platz.

Getty Images Kevin Trapp mit Izabel Goulart beim Ballon D'Or

Getty Images Izabel Goulart, brasilianisches Model

Getty Images Kevin Trapp, Torwart

