Hot: Model Izabel Goulart zeigt ihren Hammer-Body im Bikini

Heiß, heißer, Izabel Goulart (38)! Der ehemalige Victoria's Secret-Engel und der deutsche Torhüter Kevin Trapp (32) sind schon seit einigen Jahren ein Paar. Seit 2018 sind die Turteltauben verlobt – doch wegen der Pandemie planten sie die Hochzeit nicht weiter. Dafür urlauben sie immer wieder an den schönsten Orten. So auch jetzt: Izabel zeigt ihren Fans ihren Hammer-Körper auf einer Jacht vor Ibiza.

Auf Instagram heizt die Brasilianerin ihren Followern ordentlich ein: Sie postet ein Foto von sich in einem knappen orangefarbenen Bikini, der nur das Nötigste verdeckt. Das Model posiert vor einem Pool auf einer Luxus-Jacht, während sie sexy zur Seite schaut und einen Blick auf ihren Po gewährt. Die heißen Aufnahmen scheint der Verlobte der Schönheit gemacht zu haben.

Dass das Model top in Form ist, stellt sie in den sozialen Medien öfter unter Beweis. Im Dezember vergangenen Jahres schickten sie und ihr Verlobter akrobatische Weihnachtsgrüße. In einem knappen Bikini verbog sich die Beauty, um ihren Schatz zu küssen. Dabei machten die beiden eine super Figur zusammen.

Instagram / izabelgoulart Izabel Goulart, Model

Getty Images Izabel Goulart und Kevin Trapp im April 2022 in Barcelona

Instagram / izabelgoulart Izabel Goulart und Kevin Trapp

