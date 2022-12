Akrobatisch! Izabel Goulart & Kevin Trapp knutschen kopfüber

Izabel Goulart (38) und Kevin Trapp (32) schicken Weihnachtsgrüße der besonderen Art! Nach dem Ende der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar genießen das Model und der deutsche Torwart derzeit eine kleine paradiesische Auszeit in der Sonne. In der Karibik lassen die Turteltauben die Seele baumeln – doch ganz ohne Sport kommen sie offenbar nicht aus: Izabel und Kevin zeigen jetzt ihre akrobatischen Fähigkeiten beim Knutschen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte der ehemalige Victoria's Secret-Engel ein Boomerang-Video, das sie gemeinsam mit ihrem Schatz am Strand zeigt. In einem knappen Bikini verbiegt sich die Beauty, um Kevin einen Kuss zu geben – der trägt seine Freundin wortwörtlich auf Händen. "Mit Liebe wünschen wir euch ein frohes Weihnachtsfest von St. Barths!", schrieb Izabel zu dem Video.

Ganz so einfach war die Hebefigur für die beiden trainierten Hotties aber nicht – das zeigte Izabel mit einigen Behind-the-Scenes-Aufnahmen in ihrer Story. Dabei war zu erkennen, dass einige Versuche des Stunts unsanft im Sand endeten. Die Brünette und ihr Liebster konnten darüber aber wohl lachen.

Anzeige

Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart in Paris

Anzeige

Getty Images Izabel Goulart bei der "Rocketman"-Premiere, 2019

Anzeige

Instagram / izabelgoulart Izabel Goulart und Kevin Trapp, Weihnachten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de