"Rot für Liebe": Izabel Goulart schick fürs Deutschlandspiel

In Sachen Mode macht Izabel Goulart (38) auf der Tribüne wohl niemandem etwas vor! Das Model ist nach Katar gereist, um seinem Partner Kevin Trapp (32) bei der Fußball-WM die Daumen zu drücken. Dieser sitzt heute aber wie beim vergangenen Spiel erst mal auf der Ersatzbank – die Nummer eins im deutschen Tor bleibt zunächst Manuel Neuer (36). Das hindert Izabel aber nicht an einem Stadionbesuch, um das Match zu verfolgen und ihren Liebsten im Fall der Fälle anzufeuern. Für das Deutschlandspiel gegen Spanien hat sie sich besonders rausgeputzt.

In ihrer Instagram-Story posierte die 38-Jährige sexy in einem roten glitzernden Crop-Top, über das sie eine weiße Jeans-Jacke gezogen hat. Passend dazu hat sie knallroten Lippenstift aufgetragen. "Rot für die Liebe", erklärte sie im Text und verlinkte ihren Liebsten. In einer weiteren Sequenz zeigte die gebürtige Brasilianerin, wie sie offenbar kurz vor dem Spiel noch mal mit Kevin per Videoanruf kommuniziert hat. Sie teilte ein Foto, auf dem der Torwart in seiner DFB-Trainingsjacke zu sehen ist und mit seiner Hand ein halbes Herz formt. "Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich liebe dich", freute sie sich.

Auch bei der Partie gegen Japan am vergangenen Mittwoch war Izabel im Stadion und hatte dabei stolz ihren Look präsentiert. Auf Instagram teilte sie Bilder eines Fotoshootings, auf denen sie ein Torwart-Shirt ihres Auserwählten mit DFB-Kniestrümpfen und Sneakern in Szene setzte.

Getty Images Izabel Goulart und Kevin Trapp im April 2022 in Barcelona

Instagram / izabelgoulart Kevin Trapp, Torwart

Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart in Paris

