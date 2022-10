Kevin Trapp überrascht Izabel mit Song zu ihrem Geburtstag!

Damit hat Izabel Goulart (38) offenbar nicht gerechnet! Seit über sechs Jahren ist das Model bereits mit Kevin Trapp (32) liiert – vier davon ist das Paar sogar schon verlobt. Ihre Liebe zueinander scheint noch immer so stark wie zu Beginn ihrer Beziehung. Das bewies der Fußballer nun auch im Netz. Anlässlich des Geburtstags seiner Liebsten widmete Kevin ihr ein Geburtstagsständchen.

Auf Instagram veröffentlichte der Profisportler ein Video, in welchem er "Happy Birthday" auf der Gitarre spielt. "Mein erstes Lied überhaupt auf der Gitarre für dich! Heute ist dein Tag, dein Geburtstag! Ich wünsche dir die ganze Welt! Viel Liebe, Glück und Gesundheit!", kommentierte der 32-Jährige voller Stolz den Clip. Mit seinem Geschenk scheint Kevin ins Schwarze getroffen zu haben. "Du bist einzigartig und machst alles einzigartig! Das ist ein unvergessliches und ein sehr aufmerksames Geschenk! Ich liebe dich", freute sich Izabel.

Die 38-Jährige gratulierte ihrem Verlobten im Juli hingegen mit ein paar heißen Schnappschüssen im Netz. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den besten Partner fürs Leben und den wunderbarsten Menschen, den ich je kennengelernt habe", schrieb sie zu zwei Bildern, die sie und ihren Liebsten in Bademode am Strand zeigen.

Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart im Oktober 2022

Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart

Instagram / izabelgoulart Izabel Goulart und Kevin Trapp im Juli 2022

