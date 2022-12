Mit 25 Jahren: OnlyFans-Star Rachel Kaitlyn ist verstorben

Tragischer Verlust in der Social-Media-Welt. Die Influencerin Rachel Kaitlyn wurde vor allem durch ihren Content bei OnlyFans bekannt. Dort verdiente sie als Erotikmodel ihr Geld. Auf Instagram folgen ihr mittlerweile über 40.000 Fans. Nebenbei war sie auch als Tänzerin tätig, aber ihr Hauptjob war wohl der als Mama eines Sohnes. Umso tragischer ist die Nachricht, die ihre Fans jetzt erreicht: Rachel ist mit gerade einmal 25 Jahren verstorben.

Wie Daily Mail berichtete, wurde nun bekannt, dass Rachel am Sonntag verstorben ist. "Rachel hat leider ihren Kampf gegen die Zwänge dieser Welt verloren. Wir sind alle so traurig über die erschütternde Nachricht, dass diese Welt ein so schönes junges Mädchen im Stich gelassen hat", schreibt ihre enge Freundin Claire Robinson. Was den frühen Tod des Models umso trauriger macht: Es wurde erst im März Mutter eines Sohnes. Und der kleine Kyro soll Rachels ganzer Stolz gewesen sein: "Diese Weihnachten wird Kyros erstes sein und leider wird seine Mama nicht dabei sein." Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt.

Um die Zukunft von Rachels Sohn auch ohne seine Mutter zu sichern, hat sich ihre Freundin etwas einfallen lassen. Sie eröffnete eine GoFundMe-Kampagne, um Geld zu sammeln. Hier können die Fans des Social-Media-Stars spenden und so das Andenken an Rachel erhalten.

Anzeige

Instagram / rachelkaitlyn_ Rachel Mee

Anzeige

Instagram / rachelkaitlyn_ Rachel Mee mit ihrem Sohn Kyro

Anzeige

Instagram / rachelkaitlyn_ Rachel Mee, Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de