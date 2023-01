Mit 93 Jahren: Hollywood-Film-Editor Donn Cambern verstorben

Die Filmwelt trauert um Donn Cambern. Der Film-Editor hat eine erfolgreiche Karriere hinter sich: Durch sein Mitwirken an den Filmen "Easy Rider" und "Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten" schrieb er Filmgeschichte und wurde weltweit berühmt – für letzteren Film wurde er sogar für einen Oscar nominiert. Nun müssen seine Angehörigen sich aber von dem US-Amerikaner verabschieden: Donn ist im Alter von 93 Jahren verstorben.

Gegenüber dem Magazin CineMontage gab die Familie des Verstorbenen die traurigen Neuigkeiten bekannt: Am Mittwoch verstarb der Editor im stolzen Alter von 93 Jahren. Fans trauerten auf Facebook um Donn: "Was für ein wundervoller Mensch er war. Ich wünsche seiner Familie nur das Beste in dieser Zeit" oder "Ich war so fasziniert von seiner Arbeit", schrieben die Nutzer.

Donn war zu Lebzeiten eine große Inspiration für seine zahlreichen Fans gewesen. Im Jahre 2004 wurde er von den American Cinema Editors für sein beeindruckendes Lebenswerk sogar mit dem Career Achievement Award gewürdigt.

Getty Images Peter Fonda und Donn Cambern bei einem Event in Hollywood im April 2013

Getty Images Donn Cambern bei ener Rede in Hollywood im April 2013

Getty Images Donn Cambern bei einem Event in Beverly Hills im Februar 2004

