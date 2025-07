Sharon Stone trauert um ihre geliebte Mutter Dorothy (†92)

Sharon Stone (67) hat auf Instagram den Tod ihrer Mutter Dorothy Stone bekannt gegeben, die im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Mit einem berührenden Foto, das die Schauspielerin und ihre Mutter fröhlich auf einem Balkon zeigt, teilte Sharon ihre Trauer mit ihren Fans und schrieb: "Meine lustige, komplexe Mutter ist gestorben. Ein Produkt der letzten Depression, lasst uns das nicht wiederholen. Lasst uns schützen und kümmern." Wann genau ihre Mutter starb, ließ Sharon offen, doch sie wurde von einer Flut an Beileidsbekundungen überschüttet, darunter auch von Prominenten wie Uzo Aduba (44) und Holland Taylor (82).

Dorothy Stone hatte in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter ein Schlaganfall und eine schwere Verletzung nach einem Sturz. Die enge Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die laut Sharon nicht immer einfach war, hatte sich im Laufe der Jahre jedoch tief gefestigt. Dorothy hatte Sharon und ihre drei Geschwister gemeinsam mit ihrem Mann Joseph großgezogen und die Familie dabei unterstützt, ein kleines Geschäft in Pennsylvania aufzubauen. In Interviews betonte Sharon, wie sehr sie die Stärke ihrer Mutter heute schätzt, auch wenn diese früher oft durch strenge Erziehungsmethoden zum Ausdruck kam.

Sharon, die mit Filmen wie "Basic Instinct" weltberühmt wurde, hat sich in den letzten Jahren verstärkt privaten Themen zugewandt, darunter der Erforschung ihrer Familiengeschichte. Während sie erst kürzlich von ihrer möglichen königlichen Abstammung sprach, zeigte sie sich immer wieder stolz auf ihre Wurzeln, die tief in den Arbeiterfamilien Pennsylvanias liegen. Ihre Mutter Dorothy war für sie sowohl eine Quelle der Stärke als auch ein Vorbild, insbesondere im Umgang mit Schwierigkeiten. Diese Eigenschaften scheinen auch im Hollywood-Star Sharon weiterzuleben, die sich durch ihre offene Art und ihr Engagement ins Herz ihrer Fans gespielt hat.

Instagram / sharonstone Sharon Stone und ihre Mutter, Juli 2025

Getty Images Sharon Stone, Januar 2025

