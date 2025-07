Reboot von "Basic Instinct": Sie buhlen um die Hauptrolle

"Basic Instinct", der legendäre Erotik-Thriller aus den 90er-Jahren, soll ein Reboot bekommen. Die Neuauflage des Klassikers mit Sharon Stone (67) und Michael Douglas (80) wird von keinem Geringeren als Joe Eszterhas, dem Drehbuchautor des Originals, neu aufgelegt. Während bestätigt wurde, dass Amazon MGM Studios hinter der Produktion stehen, bleibt ein entscheidendes Detail noch geheim: Wird Sharon in ihre ikonische Rolle als Catherine Trammell zurückkehren? Laut The Sun kommen auch Sydney Sweeney (27) und Florence Pugh (29) infrage.

Während Sydney aus The White Lotus bekannt ist, wirkte Florence kürzlich bei dem Marvel-Streifen "The Thunderbolts" mit. Autor Joe, der für seinen bisweilen provokanten Stil bekannt ist, kündigte an, dass der neue Film in Sachen Spannung und Erotik dem Original in nichts nachstehen werde. "Die Gerüchte meiner filmischen Impotenz sind übertrieben", scherzte er angesichts seines Alters von 80 Jahren. Während über die Besetzung bisher wenig bekannt ist, verspricht Joe ein "wildes, orgasmisches Abenteuer".

Für das Drehbuch erhielt Autor Joe bereits eine Vorschusszahlung von 1,7 Millionen Euro. Sollte der Film produziert und veröffentlicht werden, winkt ihm eine weitere beträchtliche Summe. Fans des nostalgischen Streifens mussten zuletzt eine traurige Nachricht verkraften: Denis Arndt (✝86), der als Schauspielpartner von Sharon in einer der berühmtesten Szenen des Films auftrat, starb vor kurzem im Alter von 86 Jahren.

Sharone Stone in dem Film "Basic Instinct"

Getty Images Sydney Sweeney, März 2025

Getty Images Florence Pugh bei den Oscars 2024