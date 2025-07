"Kein Geheimnis": Victoria Pedretti und Ethan sind verlobt

Victoria Pedretti (30), bekannt aus der Netflix-Serie "You", hat überraschende Neuigkeiten geteilt: Sie ist verlobt! Die 30-jährige Schauspielerin gab ihre Verlobung mit dem Filmemacher Ethan Delorenzo am 21. Juli in einem Instagram-Post bekannt. Mit den Worten "Es ist kein Geheimnis, dass ich bis über beide Ohren verliebt bin oder dass ich verlobt bin. Ich erzähle es jedem, den ich treffe" bestätigte Victoria die erfreuliche Nachricht. Dazu veröffentlichte sie mehrere private Schnappschüsse des Paares in der Natur. Ihre Verlobung wurde schnell zum Gesprächsthema unter Hollywood-Kollegen, die in der Kommentarspalte zahlreich ihre Glückwünsche hinterließen.

Die Beziehung zwischen Victoria und Ethan hielt das Paar bislang überwiegend aus der Öffentlichkeit fern. Ethan, ein vielseitiger Künstler, beschreibt sich selbst auf seiner Website als Regisseur, Fotograf und Naturforscher. Gemeinsam scheinen die beiden nicht nur beruflich, sondern auch privat harmonisch zu sein. Für Victoria, die dafür bekannt ist, ihr Privatleben weitgehend unter Verschluss zu halten, ist diese Offenheit eine Ausnahme. Ihre Art, mit Gefühlen umzugehen, beschrieb sie in einem früheren Interview mit StyleLikeU einmal so: "Manchmal merke ich erst nach einem Weinen, dass ich traurig oder aufgebracht war. Es hilft mir, zu wissen, wie ich mich wirklich fühle." Vor Ethan wurde gemunkelt, dass Victoria mit ihrem Schauspielkollegen Dylan Arnold (31) liiert war.

Victoria, die auch durch Rollen in Produktionen wie "The Haunting of Hill House" und "Once Upon a Time in Hollywood" Erfolge feierte, zeigt eine andere, emotionale Seite von sich. Neben ihrer Karriere feiert sie dieses neue Kapitel ihres Lebens nun mit Ethan, der wie sie ein tiefes Faible für Naturverbundenheit und Kreativität hat. Fans können gespannt sein, ob die Schauspielerin künftig noch weitere Einblicke in ihre Beziehung gewährt – für viele ist die Verlobung jedenfalls ein willkommener, romantischer Überraschungsmoment. Kollegen wie Lili Reinhart (28) und Diana Silvers teilten ihre Freude in den Kommentaren.

Instagram / then0t0ri0usvip Victoria Pedretti und Ethan Delorenzo, Juli 2025

Instagram / then0t0ri0usvip Victoria Pedretti und Ethan Delorenzo, Juli 2025

Getty Images Victoria Pedretti im Juni 2019

