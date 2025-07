Wirkt erschöpft: A$AP Rocky wurde im Rollstuhl gesichtet

ASAP Rocky (36), der erfolgreiche amerikanische Rapper, wurde kürzlich in West Hollywood in einem untypischen Zustand gesichtet. Ein Video zeigt ihn, wie er mit Hilfe von zwei Bodyguards aus einem Bürogebäude in einen auffälligen gelben Hummer gebracht wird – und zwar im Rollstuhl. Unter einer Decke verborgen wirkte Rocky sichtlich erschöpft und angespannt. Beobachter berichten der Online-Plattform TMZ, dass der Musiker gerade von einer anstrengenden Tournee zurückgekehrt ist, und außerdem eine minimale Zahn-OP durchgestanden hat. Eine Stellungnahme seines Managements steht allerdings noch aus.

Ansonsten blieb die Ursache für seinen angeschlagenen Eindruck aber rätselhaft. Während Rocky keine offizielle Erklärung abgegeben hat, munkelt man, es könnte sich um eine Mischung aus Reisestress und gesundheitlichen Strapazen handeln. Ein augenzwinkernder Kommentar deutete sogar an, dass ein Wiedersehen mit seiner Partnerin Rihanna (37) seine Energie möglicherweise schnell wieder auffüllen könnte. Auffällig ist auch, dass Rocky trotz der Unterstützung seiner Bodyguards eine eher zerbrechliche Ausstrahlung hatte, die Fans besorgt zurücklässt.

Privat scheint es für Rocky derzeit jedoch harmonisch zu laufen. Der Musiker und seine Partnerin Rihanna genießen das Familienleben mit ihren kleinen Söhnen und sollen insgesamt in Eintracht und Glück schwelgen. Mit mittlerweile zwei Kindern und einem weiteren Nachwuchs auf dem Weg scheint das Paar in einer besonders erfüllenden Phase ihres Lebens zu sein. Fans hoffen, dass Rockys aktuelle Erschöpfung nur vorübergehend ist und er bald wieder in gewohnter Stärke an der Seite von Rihanna und den Kindern strahlen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images A$AP Rocky, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und A$Ap Rocky im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / asaprocky A$AP Rocky mit seinen Söhnen Riot und RZA