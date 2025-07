Uma Thurmans Mutterschaft: So anders erzieht sie ihre Kinder

Schauspielerin Uma Thurman (55) hat drei Kinder: Maya (26) und Levon (23) aus ihrer Ehe mit Ethan Hawke (54) sowie die 13-jährige Luna, die sie mit dem Hedgefonds-Manager Arpad Busson (62) bekam. In einem Interview mit der Zeitung Sunday Times erzählte Uma, wie ihr Alltag durch ihre Mutterrolle geprägt wurde – etwa durch Einkaufen, Schulorganisation und andere Verpflichtungen. Außerdem reflektierte sie über die Unterschiede in der Erziehung, da ihre eigene Jugend von deutlich mehr Freiheiten und Selbstständigkeit geprägt war. So ist die Schauspielerin als Teenager schon nach New York gereist, um vorzusprechen. "Undenkbar, das waren andere Zeiten", sagte Uma. Zwar haben ihre Kinder mehr Strenge und Regeln, an die sie sich halten müssen, wenn sie ihre Unabhängigkeit aber mal testen, sei das sogar ziemlich positiv: "Es ist irgendwie wunderbar, dass sie die Regeln kennen und sich nicht immer daran halten."

Gerade Luna hält Uma weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, was sie ihren beiden älteren Kindern nicht in gleichem Maße ermöglichen konnte. Maya und Levon sind mittlerweile ebenfalls im Schauspielgeschäft tätig und treten häufig in der Öffentlichkeit auf. Maya konnte vor allem durch ihre Rolle der Robin in Stranger Things Bekanntheit erlangen. Aber Sorgen macht sie sich um Maya keine: "Sie weiß, was sie tut. Sie war an der Juilliard School – Gott sei Dank. Sie hat sogar die Highschool abgeschlossen." Zuletzt waren Uma und ihre jüngste Tochter auf der Premiere von "Asteroid City", wo Maya mitspielt, ebenso wie auf der ersten Vorstellung von Maya in der Off-Broadway-Produktion "Eurydice".

Umas Leben ist von vielen Facetten geprägt – beruflich wie privat. Nach gescheiterten Beziehungen und einer chaotischen Liebesgeschichte mit Lunas Vater Arpad, die von Verlobungen und Trennungen geprägt war, erstritt sie 2017 das primäre Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Ihre Ehe mit Ethan Hawke, dem Vater ihrer beiden älteren Kinder, war ebenfalls ein Kapitel voller Höhen und Tiefen. Doch heute scheint Uma in ihrer Rolle als Mutter aufzugehen und betont immer wieder, wie sehr ihre Kinder ihr Leben bereichert haben. Mit viel Herz und Nachdenklichkeit spricht sie vom "Sonnenuntergang", also dem Teil des Mutterseins, wenn die Kinder groß sind und das Nest verlassen – und Uma dann plötzlich in ihrem Alltag keine E-Mails mehr an Lehrer verschicken muss.

Getty Images Uma Thurman, Schauspielerin

Getty Images Maya Hawke und Uma Thurman, 2023

Getty Images Uma Thurman mit Tochter Luna bei der Premiere von "Eurydice"