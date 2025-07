Süß: Alessia Herren verrät ihre überraschende Lieblingspizza

Alessia Herren (23) kann in ihrer neuen Unter Uns-Rolle ihre italienischen Wurzeln nicht verleugnen: Als Cousine von Gianni, gespielt von Stefano Ligorio (32), hilft sie ihm ab und zu in seiner Pizzabude aus – ein Anlass für den "Unter Uns Fan-Club", die Rheinländerin nach ihrer Lieblingspizza zu fragen. Dabei überrascht der Realitystar mit einer süßen Antwort. Sie bevorzugt die italienische Spezialität klassisch mit Mozzarella und frischen Tomaten. Anstelle von Sterneküche isst sie aber lieber Hausmannskost: "Meine Lieblingspizza ist immer die, die ich mit meiner Tochter in der Küche selbst mache. Mit ganz viel Amore!"

Als Schauspielerin scheint die 23-Jährige genauso aufzublühen wie als leidenschaftliche Köchin. Ihre Gastrolle erlaubt es ihr, vor der Kamera zu wachsen und zugleich die Erinnerungen an ihren Vater, den verstorbenen Willi Herren (✝45), aufrechtzuerhalten. Auch er machte sich als Schauspieler und Darsteller im Reality-TV einen Namen im Showbusiness. Alessias Mitwirken bei "Unter Uns" ist für sie ein weiterer Schritt, tiefer in die Welt des Fernsehens einzutauchen. Gleichzeitig ist sie Teil der Doku "Unser Supermarkt", die auf RTLZWEI ausgestrahlt wird, und steht auch dort regelmäßig vor der Kamera.

Privat mag es Alessia wie ihre Lieblingspizza: bodenständig und familiär. Gemeinsam mit ihrer Tochter Anisa-Amalia und ihrem Ehemann Can Nitkewitz lebt sie in Köln. Mit ihrem Partner ist sie seit 2019 zusammen – im Februar 2023 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Auch der Vater ihres Kindes wagte sich an Alessias Seite schon ins TV: Gemeinsam nahmen die beiden an der vergangenen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars teil.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Juli 2025

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia im Oktober 2023

Instagram / alessiamillane Can Nitkewitz und Alessia Herren, Ehepaar