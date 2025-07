"Die nackte Kanone": Liam Neeson liebte Sexszenen mit Pamela

Liam Neeson (73) und Pamela Anderson (58) haben für den Reboot der Kultkomödie "Die nackte Kanone", die am 31. Juli in den deutschen Kinos anläuft, nicht nur die Leinwand geteilt, sondern offenbar auch eine echte Freundschaft aufgebaut. Der Schauspieler übernimmt die Rolle des Frank Drebin Jr., während Pamela als Nachtclubsängerin zu sehen ist, die nach dem Mord an ihrem Bruder auf Unterstützung der Polizei hofft. Liam, der bekannt für seine eher ernste Art ist, reagierte überraschend locker auf die humorvollen und teils intimen Szenen mit Pamela. "Die Sexszenen mit Pamela waren mein Lieblingsteil", verriet er der britischen Sun und lobte dabei auch die Unterstützung durch eine Intimitätskoordinatorin am Set.

Als amüsant bezeichnete auch Pamela die Arbeit mit der Koordinatorin: Diese habe trotz ihrer wichtigen Aufgabe auch mal die Hände in die Luft geworfen und sich für eine Kaffeepause verabschiedet, wenn es am Set zu hitzig wurde. Privat verstanden sich Pamela und Liam so gut, dass der Schauspieler regelmäßig Backwaren mitbrachte und gemeinsam mit den Teams private Essen veranstaltete. Auch während der Pressearbeit scherzten die beiden immer wieder über ihre besondere Verbindung, die allerdings rein platonisch blieb, wie Pamela betonte. Sie bezeichnete ihre Beziehung am Set als "professionell romantisch" und lobte Liam als charmanten Kollegen.

Diese Herzlichkeit zeigt sich auch in früheren Interviews, in denen Liam offen über seine hohe Meinung von Pamela sprach. Der Hollywoodstar ist eigentlich eher bekannt für sein Talent in actiongeladenen Rollen. Doch erst vor Kurzem gab er bekannt, dass er sich in naher Zukunft von körperlich fordernden Rollen zurückziehen möchte. Abseits der Leinwand war Liam jedoch nicht nur Glück vergönnt. 2009 verlor er seine große Liebe, die Schauspielerin Natasha Richardson (✝45), die bei einem tragischen Skiunfall ums Leben kam. Auch Pamela, die wegen ihrer Rolle als Rettungsschwimmerin C.J. Parker in der Serie Baywatch als Sexsymbol der 1990er Jahre bekannt wurde, blickt auf ein turbulentes Privatleben zurück. Am bekanntesten ist ihre Ehe mit Tommy Lee (62), aus der ihre beiden Söhne Brandon und Dylan stammen. Darüber hinaus war sie auch mit Musikern wie Kid Rock (54) sowie mit Filmproduzenten wie Rick Salomon (56) und Jon Peters verheiratet – einige dieser Ehen hielten jedoch nur sehr kurz.

Liam Neeson und Pamela Anderson, Collage

Liam Neeson, Schauspieler

Pamela Anderson, Schauspielerin

