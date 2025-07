"The Cosby Show"-Star Malcolm-Jamal Warner (†54) ist tot

Malcolm-Jamal Warner (54), bekannt aus der legendären TV-Serie "The Cosby Show", ist verstorben. Wie TMZ erfahren hat, soll der Schauspieler bei einem tragischen Vorfall ertrunken sein. Malcolm-Jamal hinterlässt seine Ehefrau und eine Tochter, jedoch entschied er sich stets dafür, deren Namen und Identität aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Seine Rolle als Theodore Huxtable, die er von 1984 bis 1992 verkörperte, machte ihn zu einer Ikone der 80er-Jahre. Sie bescherte ihm sogar eine Emmy-Nominierung als "Bester Nebendarsteller" in einer Comedy-Serie im Jahr 1986.

Auch abseits von "The Cosby Show" prägte der 54-Jährige die Unterhaltungswelt. In späteren Jahren war er in den Serien "Malcolm & Eddie" und "Reed Between the Lines" zu sehen und lieh sein schauspielerisches Talent der Figur Dr. Alex Reed. Doch nicht nur die Schauspielerei stand im Fokus seines Schaffens: Er feierte 2015 einen Grammy-Gewinn und moderierte bis zuletzt den Podcast "Not All Hood", dessen neueste Episode erst vor drei Tagen erschienen war. Mit seinen vielseitigen Talenten hinterlässt Malcolm-Jamal ein beeindruckendes kulturelles Erbe.

Abseits seines beruflichen Erfolgs war Malcolm-Jamal sehr darauf bedacht, sein Privatleben zu schützen. Trotz gelegentlicher Familienfotos in sozialen Medien teilte er selten Details über die engen Beziehungen zu Ehefrau und Tochter. Sein Wunsch nach Privatsphäre spiegelte seinen Wunsch wider, klare Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatem zu ziehen. Für viele bleibt er nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Mensch in Erinnerung, dessen Diskretion und Fokus auf das Wesentliche ihn auszeichneten.

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, Januar 2023

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, 2023

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, Schauspieler