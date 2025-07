Neue Erkenntnis: Felix Baumgartner starb bei dem Aufprall

Felix Baumgartner (✝56), der weltberühmte Extremsportler, kam am vergangenen Donnerstag bei einem tragischen Paragliding-Unfall ums Leben. Der Absturz ereignete sich im Feriendorf "Le Mimose" nahe Porto Sant’Elpidio an der italienischen Adriaküste. Baumgartner prallte auf die Holzkonstruktion eines Pools. Laut dem zuständigen Generalstaatsanwalt Raffaele Iannella ergaben erste Untersuchungen, dass er beim Aufprall starb, da er sich eine Wirbelsäulenfraktur im unteren Rücken zuzog, die das Rückenmark stark beschädigte. Die Ursache für den Absturz scheint technischer Natur zu sein: Eine Kamera soll in den Propeller seines Gleitschirms gefallen sein, wodurch er laut Bild die Kontrolle verlor.

Noch immer versuchen die Ermittler, das Unglück weiter zu rekonstruieren. Die Bodycam des "All-Springers" wird aktuell ausgewertet, um zu klären, ob eventuell medizinische Gründe, wie etwa ein Herzinfarkt, zum Absturz beitrugen. Auch der Gleitschirm wird von Experten untersucht, um einen möglichen technischen Defekt auszuschließen. Zugleich sind Details zu seinen letzten Tagen bekannt geworden: Bis zuletzt genoss der 56-Jährige seinen Urlaub in Italien. Nur wenige Tage vor der Tragödie besuchte er eine Bekannte namens Sahora, die ihren 24. Geburtstag feierte. Laut ihrer Aussage wirkte er dabei gesund und voller Lebensfreude. Auch seine Partnerin, die rumänische TV-Moderatorin Mihaela, begleitete ihn durch seine letzten Momente und hielt seinen Start am Unglückstag in einem Video fest.

Für Felix, der durch waghalsige Sprünge aus schwindelerregenden Höhen weltberühmt wurde, war das Abenteuer mehr als nur Sport, es war seine Lebensphilosophie. Mit seinen spektakulären Projekten schrieb er Geschichte und inspirierte Menschen weltweit. In Interviews betonte der Extremsportler oft, wie wichtig ihm Disziplin und körperliche Fitness waren. Neben seiner Karriere war Baumgartner aber auch für seine persönliche Seite bekannt: Seine Liebe zu Mihaela galt jahrelang als eine stabile Konstante in seinem oft turbulenten Leben. Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod hat nicht nur die Sportwelt, sondern auch viele Fans tief erschüttert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Baumgartner, Extremsportler

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Baumgartner, Oktober 2012

Anzeige Anzeige