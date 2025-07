Cindy Crawfords Nackt-Bilder schockierten Tochter Kaia

Supermodel Cindy Crawford (59) hat in einem Podcast mit Monica Lewinsky (51) über ihre Vergangenheit gesprochen und dabei auch die Reaktionen ihrer Kinder auf ihre zahlreichen Aktfotos geteilt. Ihre Tochter Kaia Gerber (23) und ihr Sohn Presley (26), die beide aus der Ehe mit Rande Gerber (63) stammen, hätten die Bilder in ihrer Kindheit immer wieder zu sehen bekommen, da einige von ihnen in der Familie zu Hause ausgestellt waren. Cindy erklärte laut Daily Mail: "Wir hatten damals keine Gespräche darüber. Meine Kinder dachten einfach, es sei normal, dass ihre Mutter nackt auf Fotos zu sehen ist." Mit einem Augenzwinkern gab sie zu, dass die beiden wohl "traumatisiert, wie alle Kinder" seien.

Cindy erzählte weiter, dass sie das Posieren für freizügige Fotos vor ihrer Hochzeit mit Rande im Jahr 1998 bewusst eingestellt habe. Sie erklärte, sie habe sich geweigert, weiterhin solche Bilder zu machen, weil sie nicht wollte, dass ihre Kinder deswegen von ihren Mitschülern gehänselt werden. Besonders prägend sei für sie eine einzige Fotosession gewesen, bei der sie sich manipuliert fühlte. Dieses Bild, obwohl nicht das freizügigste ihrer Karriere, habe sie später bereut: "Ich fühlte mich verletzt und erinnere mich genau, wie ich mich damals gefühlt habe." Im Gegensatz dazu habe sie sich bei dem berühmten Fotografen Herb Ritts immer sicher und respektiert gefühlt.

Heute, während sie sich auf ihren 60. Geburtstag vorbereitet, genießt Cindy ihre Rolle als Unternehmerin für ihre Hautpflege- und Haarpflegemarke "Meaningful Beauty". Die Idee zu der Linie entwickelte sie bereits vor über 20 Jahren gemeinsam mit dem französischen Arzt Jean-Louis Sebagh. Cindy erklärte, sie wolle Frauen helfen, ihre Hautpflege einfacher zu gestalten, und betonte, wie wichtig Selbstbewusstsein für das äußere Erscheinungsbild ist: "Wenn man sich gut fühlt, strahlt man das aus." Während Cindy mit ihrem geschäftlichen Erfolg glänzt, hat auch ihre Tochter Kaia, die selbst als Model Karriere macht, zuletzt immer wieder mit ihrer beeindruckenden Präsenz auf dem Laufsteg auf sich aufmerksam gemacht.

Getty Images Kaia Gerber mit ihrer Mutter Cindy Crawford, November 2015

Instagram / cindycrawford Kaia Gerber, Rande Gerber, Cindy Crawford und Presley Gerber (v.l.n.r.)

Getty Images Cindy Crawford im November 2021

