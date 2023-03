Trotz sinkender Zuschaueranzahl: "Der Schwarm" bleibt stabil

Kann "Der Schwarm" die Fans weiterhin überzeugen? Die ZDF-Miniserie wurde für sage und schreibe 44 Millionen Euro produziert – am Montag lief dann die erste Doppelfolge des TV-Spektakels und konnte tatsächlich eine Menge Zuschauer vor die heimischen Bildschirme locken. Die Rezensionen auf die Sendung waren jedoch durchwachsen. Nun wurde die vierte Doppelfolge ausgestrahlt. Wie kam die bei den Fans an?

"Der Schwarm" verlor im Vergleich zu der ersten Doppelfolge einige Zuschauer, wie DWDL berichtet. Während am Montag rund 6,8 Millionen Schaulustige eingeschaltet hatten, waren es am Donnerstag nur noch 4,58 Millionen. Das reichte trotzdem noch für einen Marktanteil von 16,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Die Serie wurde aber ganz klar von dem ARD-Krimi "Tod am Rennsteig – Auge um Auge" abgehängt, welcher 6,63 Millionen Zuschauer begeisterte.

Die Promiflash-Leser waren sich nicht ganz einig, was sie von "Der Schwarm" halten sollen. Eine Umfrage nach der Auftaktfolge ergab, dass 31,9 Prozent der Voter die Kritik nicht nachvollziehen konnten – 34,2 Prozent, was 388 Stimmen entspricht, fanden die Sendung eher nicht so gut. Der Rest, 33,9 Prozent, haben das TV-Projekt derzeit noch nicht gesehen.

ZDF Roscovitz (Klaas Heufer-Umlauf), Charlie Wagner (Leonie Benesch) und Alban (Oliver Masucci)

ZDF / Staudinger + Franke "Der Schwarm", Fernsehserie

ZDF / Staudinger + Franke Klaas Heufer-Umlauf in "Der Schwarm"

