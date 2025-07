Viggo Mortensen wäre am "Herr der Ringe"-Set fast ertrunken

Während der Dreharbeiten zu Der Herr der Ringe: Die zwei Türme hätte Viggo Mortensen (66), der in der legendären Filmtrilogie die Figur Aragorn verkörperte, beinahe mit seinem Leben bezahlt. In einer Szene, in der Aragorn nach einem Sturz von einer Klippe durch einen Fluss treibt, bestand der Schauspieler darauf, den Stunt selbst auszuführen. Diesem Entschluss folgte ein lebensbedrohlicher Moment: Die Wolle seines Kostüms sog sich mit Wasser voll, wodurch er in eine andere Strömung geriet. Diese trieb ihn nicht nur gegen eine Felswand, sondern zog ihn schließlich auch unter Wasser.

Der Unfall ereignete sich, obwohl die Szene ursprünglich von Stuntleuten geprobt worden war. Viggo wollte jedoch selbst vor die Kamera – ein Entschluss, der sich als gefährlich herausstellte. In Interviews berichtete der Schauspieler später, dass er etwa viereinhalb Meter unter Wasser an den Grund getrieben wurde. Kurz bevor ihm die Luft ausging, stieß er sich verzweifelt von einem Felsen ab und schaffte es, wieder aufzutauchen. "Es ist einer dieser Momente, von denen man liest und denkt: 'Wow... so endet es'", beschrieb Viggo das beklemmende Erlebnis auf dem YouTube-Kanal Middle-Earth Updates. Dennoch betrachtete er die Szene im Nachhinein als eine interessante Erfahrung.

Die Dreharbeiten zur "Herr der Ringe"-Trilogie waren bekannt dafür, wie intensiv sie für die Beteiligten waren, und Viggo machte dabei keine Ausnahme. Neben der gefährlichen Flussszene brach er sich während eines Drehs auch einen Zeh und verlor einen Schneidezahn bei einer Kampfszene. Trotz dieser Zwischenfälle beeindruckte der Schauspieler immer wieder mit seiner Hingabe an die Rolle, für die er eigentlich nur kurzfristig eingesprungen war. Über die Zusammenarbeit mit ihm sagte Regisseur Peter Jackson (63) einst, dass er den perfekten Aragorn gefunden habe – einen Schauspieler, der sich komplett der Arbeit widmete, auch wenn es körperlich und seelisch herausfordernd war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Viggo Mortensen 2024 beim Internationalen Filmfestival von Rom

Anzeige Anzeige

Viggo Mortensen als Aragorn in "Der Herr der Ringe"

Anzeige Anzeige

Viggo Mortensen in "Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs"