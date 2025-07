Michelle Monballijn nimmt Jimi Blue Ochsenknecht in Schutz

Jimi Blue Ochsenknecht (33) wurde kürzlich von den deutschen Behörden nach Österreich ausgeliefert und befindet sich dort aktuell in Haft. Nachdem sich bereits seine Ex Yeliz Koc (31) zu Jimis Auslieferung geäußert hatte, meldet sich nun auch Schauspielerin Michelle Monballijn in ihrer Instagram-Story zu Wort und nimmt ihren alten Bekannten in Schutz: "Ich habe mich extra zu dem Thema 'Jimi im Knast' zurückgehalten. Jetzt, nachdem Yeliz Stellung genommen hat, würde ich mich auch gerne äußern. Ich kenne ihn schon seit er 16 ist. Er war immer sehr respektvoll zu mir und hat am Set gut abgeliefert."

Michelle vermutet, dass Jimis Fehlverhalten womöglich auf seinen frühen Ruhm im Kindesalter zurückzuführen ist. "Er ist halt schon sehr früh berühmt geworden und das macht etwas mit einem Menschen. Er konnte es vielleicht nicht besser", verteidigt ihn die Berlinerin, gesteht sich jedoch auch ein: "Ja, du hast Scheiße gebaut. Aber ich stimme Yeliz zu: Sowas hast du nicht verdient."

Jimi Blue wurde vor wenigen Wochen am Hamburger Flughafen festgenommen, weil er eine frühere Hotelrechnung von knapp 14.000 Euro nicht beglichen hatte. In Haft bezahlte Yeliz seine Rechnung in der Hoffnung, der Vater ihrer Tochter würde wieder schnell auf freien Fuß kommen. Zur Enttäuschung der Influencerin wurde der Serienstar aber nach Österreich ausgeliefert. In einem taff-Interview zeigte Yeliz Mitleid mit Jimis aktueller Situation: "Mir tut das wahnsinnig leid für Jimi, dass er da jetzt in einer winzigen Zelle ist, eine Stunde am Tag raus kann."

Collage: AEDT / ActionPress, RTL / Johanna Bollmann Collage: Michelle Monballijn und Jimi Blue Ochsenknecht

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn, Schauspielerin

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc