Würde Kim Virginia einen Antrag von Nikola erneut annehmen?

Kim Virginia Hartung (30), bekannt aus dem Reality-TV, hat auf Instagram eine Frage beantwortet, die ihre Fans brennend interessiert: Würde sie einen erneuten Heiratsantrag von Nikola Glumac (29) annehmen? Die beiden waren einst verlobt, bevor Kim das Versprechen auflöste – enttäuscht, verletzt, voller Zweifel. Jetzt, nachdem sie sich einige Wochen wieder gemeinsam durch Höhen und Tiefen als Auswanderer in den Arabischen Emiraten geschlagen haben, klingt Kims Statement zu einer möglichen erneuten Verlobung ehrlich und emotional: "Mein erster Impuls war ein klares Nein. Zu viel war passiert, zu viel Vertrauen zerbrochen", schreibt sie, lässt in ihrem Statement aber auch durchblicken, dass sich seither viel verändert hat.

Kim offenbart in ihrer Story, wie tief die Risse in ihrer Beziehung zu Nikola waren – und wie ernst sie es beide meinen, diese zu kitten. Intensive Gespräche, ehrliche Konfrontationen und sogar eine gemeinsame Therapie haben sie hinter sich. Dass die Initiative dazu von Nikola ausging, betont Kim dabei besonders. Ihr Vertrauen sei noch nicht vollständig zurück, aber es wachse langsam wieder. "Ich habe Nikola verziehen. Nicht, weil alles vergessen ist, sondern weil ich gesehen habe, dass sich etwas bewegt." Eine starke Aussage, die zeigt, wie viel Arbeit hinter der Versöhnung steckt. Es geht nicht um Romantik allein, sondern um Reife, Reue und einen echten Neuanfang. "Stand jetzt? Ich würde es nicht mehr ausschließen, einen Antrag von ihm anzunehmen", so ihr abschließendes Statement.

Die turbulente Liebesgeschichte von Kim und Nikola hatte zuletzt für viele Schlagzeilen gesorgt. Nachdem ihre Verlobung aufgelöst wurde, entschieden sie sich, dennoch als Paar zusammenzubleiben. Viele ihrer Fans hatten an ihrer Beziehung gezweifelt, nicht zuletzt wegen der zahlreichen Schwierigkeiten, die sie immer wieder durchleben müssen. Von einer Stalkerin bis hin zu falschen Gerüchten in sozialen Medien – das Paar sah sich bereits großen Belastungen ausgesetzt. Doch genau diese Hürden scheinen sie enger zusammengeschweißt zu haben. Kims jüngste Worte lassen jedenfalls Raum für Spekulationen, dass es vielleicht doch irgendwann ein offizielles Happy End im Standesamt für die beiden geben könnte.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, März 2025