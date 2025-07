Hass im Netz: So geht Daniela Büchner mit Internettrolls um

Daniela Büchner (47) steht regelmäßig im Fokus von Kritik und Hasskommentaren im Internet. Insbesondere Themen wie ihre Schönheitsoperationen, ihr Auftritt im Playboy und generell ihr öffentliches Auftreten werden immer wieder hart kritisiert. Doch wie geht die Goodbye Deutschland-Bekanntheit mit diesen Anfeindungen um? Im Gespräch mit Promiflash gibt sie offen zu: "Früher hab ich viel zu sehr darüber nachgedacht. Heute denke ich mir: 'Leute, ihr kennt mich nicht mal richtig.'"

Mittlerweile hat die Social-Media-Persönlichkeit gelernt, sich nicht mehr von den negativen Stimmen im Netz bestimmen zu lassen. Auch wenn sie einmal zugibt, dass manche Kommentare durchaus wehtun können, legt sie großen Wert darauf, sich selbst treu zu bleiben. Mit einer klaren Botschaft kontert Danni den Hatern: "Ich weiß, wer ich bin, und wem es nicht passt, der muss mir nicht folgen." Diese Einstellung hat es ihr ermöglicht, entspannter mit Anschuldigungen umzugehen und sich auf jene Menschen zu konzentrieren, die ihr wohlgesonnen sind.

Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin hat in der Vergangenheit bereits schmerzhafte Erfahrungen machen müssen, die ihr Leben prägten. Besonders der Verlust ihres Ehemannes Jens Büchner (✝49), der 2018 an Krebs verstorben ist, hinterließ bei ihr und ihren Kindern tiefe Spuren. In diesem Zusammenhang war es für Daniela besonders verletzend, dass ihr im Internet Hassbotschaften geschickt wurden, die sich geschmacklos auf das Thema Krebs bezogen.

Die zweite Staffel "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" ist immer donnerstags ab dem 10. Juli um 21:15 Uhr auf RTLZWEI und vorab immer schon bei RTL+ zu sehen!

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Action press / Hauter, Katrin Daniela und Jens Büchner im Oktober 2018