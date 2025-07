Vanessa Grassl äußert sich zum "traumatischen Vorfall"

Vanessa Grassl (24) meldete sich nach einigen Tagen Funkstille mit einer emotionalen Nachricht auf Instagram zurück. Die Reality-TV-Darstellerin schilderte, dass sie sich wegen eines traumatischen Vorfalls ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus suchen musste. In ihrer aktuellen Story erklärte sie, dass es ihr langsam besser gehe und sie Schritt für Schritt zu sich selbst finde. Besonders überraschend: Ihr Date aus Ägypten, das offenbar im Zentrum der Geschehnisse stand, habe sich erneut gemeldet und sich bei ihr entschuldigt.

Obwohl Vanessa keine genauen Details zu dem Vorfall preisgab, ließ sie durchblicken, wie sehr ihr die gesamte Situation zugesetzt hatte. In der Story erklärte sie, dass der Schritt, mit ihrem Date erneut in Kontakt zu treten, für beide nicht leicht gewesen sei. Dennoch habe sie gespürt, dass dessen Entschuldigung von Herzen kam. "Jetzt heißt es: abwarten und schauen, was die Zeit für uns bereithält. Vielleicht ist es ein Neuanfang", erklärt das OnlyFans-Model.

Schon in den Tagen zuvor hatte Vanessa ihren Followern von dem "traumatischen" Erlebnis berichtet. Die Love Island-Bekanntheit erklärte, dass die Ereignisse aus besagter Nacht sie "völlig aus der Bahn" geworfen hätten. Halt findet sie bei ihrer Zwillingsschwester Jenny Grassl (24). "Ich will einfach nur für sie da sein. Ihr Halt geben, während sich jetzt alles für sie ändert", schrieb diese vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story.

Instagram / grasslvanessa Vanessa Grassl, Juli 2024

Instagram / grasslvanessa Vanessa Grassl, Juli 2025

Instagram / grasslvanessa Vanessa Grassl, September 2024