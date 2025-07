"Beauty & The Nerd"-Sarah fühlt sich von Max zurückgewiesen

In der neuesten Folge von Beauty & The Nerd sorgte Reality-TV-Star Max Bornmann für reichlich Gefühlschaos. Während eines Spiels kam es zu einem Kuss zwischen ihm und seiner Nerd-Teampartnerin Sarah – doch romantisch wurde es danach nicht mehr. Stattdessen widmete Max seine Aufmerksamkeit anderen Teilnehmerinnen der Show, darunter Elsa Latifaj, Laura Maria Lettgen und Maria Bell. Vor allem die aufkeimenden Annäherungen zwischen ihm und Maria brachten Sarah aus der Fassung. Sie fühlte sich in ihrer Rolle als Teampartnerin vernachlässigt und suchte mehrfach das Gespräch mit Max.

In einem emotionalen Austausch machte Sarah ihrer Enttäuschung Luft. Sie erklärte, dass sie sich in ihrem Team nicht wertgeschätzt fühlt und sich mehr Aufmerksamkeit von Max erhofft hatte. Besonders schwer nahm sie dessen flirtendes Verhalten mit den anderen Beautys. Max hingegen reagierte auf ihre Vorwürfe mit Verwirrung. "Ich dachte die ganze Zeit, wir sind cool", meinte er und betonte, dass er keine romantischen Absichten hatte. Doch Sarah sah das offenbar anders. In einem ehrlichen Gespräch konfrontierte sie Max: "Eine Frage liegt mir noch auf dem Herzen: Warum stehst du nicht auf mich?"

Max konnte diese Frage kaum fassen und entgegnete verwirrt: "Wie, warum stehe ich nicht auf dich? Hä? Was erhoffst du dir denn?" Sarah gab ehrlich zu, dass sie sich mittlerweile nichts mehr erhoffe. Doch Max schlussfolgerte: "Ach so, aber hattest du dir was erhofft?" Mit den Worten "Du bist meine Teampartnerin" stellte der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat klar, dass er keine romantischen Gefühle für Sarah pflegt und sie als Kollegin für das Spiel sieht. Offenbar will Max quasi Berufliches und Privates trennen.

Collage: Joyn / Benjamin Kis, Joyn/Benjamin Kis Collage: Sarah und Max Bornmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Joyn/ Benjamin Kis Maria Bell, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2025

RTL Max Bornmann, "Prominent getrennt"-Kandidat

