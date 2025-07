Jimi Blue im Knast: Walentina Doronina hat "kein Mitleid"

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sitzt derzeit in Österreich hinter Gittern. Grund dafür soll eine unbeglichene Hotelrechnung in Höhe von 14.000 Euro sein. Während einige seiner Kollegen Verständnis und Mitgefühl für den Schauspieler zeigen, schlägt Reality-Sternchen Walentina Doronina in ihrer Instagram-Story ganz andere Töne an. Die 25-Jährige zeigt sich wenig beeindruckt von Jimis aktueller Situation und erklärt: "Ich habe überhaupt kein Mitleid mit Jimi Blue Ochsenknecht. [...] Jeder ist für sein eigenes Handeln verantwortlich."

In ihrem Post teilt sie einen Artikel über die Inhaftierung des Schauspielers und kritisiert in ihrem Text insbesondere das vermeintlich extravagante Verhalten, das Jimi an den Tag gelegt habe. Ihrer Ansicht nach müsse man für den luxuriösen Lebensstil, den man führe, auch geradestehen und seine Rechnungen bezahlen. Sie macht klar, dass es keine Sonderbehandlung gebe: "Das gilt für alle gleich." Ihre unverblümte Haltung hat in den sozialen Medien verschiedene Reaktionen ausgelöst – von Zustimmung bis zu Unverständnis über die Härte ihrer Worte.

Während Walentina klare Kante zeigt, haben andere Prominente Jimi mit warmen Worten Beistand geleistet. Kollegin Michelle Monballijn beschrieb Jimi etwa als respektvolle und professionelle Persönlichkeit. Der junge Schauspieler geriet in den vergangenen Monaten mehrfach in die Schlagzeilen, was auch seine Ex-Beziehung zu Yeliz Koc (31) – Mutter seiner Tochter Snow (3) – in den Fokus rückte.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc