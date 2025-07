Insta-Accounts für ihre Kinder? Das ist Sarah Engels Plan

Sarah Engels (32), bekannt als Sängerin und Reality-TV-Star, spricht im Lascana Summer Club offen über ein Thema, das viele Eltern heutzutage beschäftigt: den Umgang ihrer Kinder mit Social Media. Die zweifache Mutter von Alessio (10) und Solea (3) hatte in einem Interview mit Promiflash erklärt, dass sie den sozialen Netzwerken skeptisch gegenübersteht, insbesondere was den Einfluss von Hasskommentaren auf junge Menschen betrifft. "Irgendwann, wenn die alt genug sind, kommt man nicht drum rum", so Sarah. Dennoch wolle sie den Einstieg ihrer Kinder in die digitale Welt so lange wie möglich hinauszögern, fügte sie hinzu.

Die Sorge der Sängerin stammt nicht von ungefähr. Der massive Druck, den Social-Media-Plattformen auf die Psyche ausüben können, sei ihr bewusst, sagte sie. Mit 32 Jahren fühle sie sich mittlerweile gefestigt genug, um negative Kommentare nicht mehr persönlich zu nehmen, doch sie weiß, dass dies auf jüngere Nutzer nicht immer zutrifft. Besonders für ihre eigenen Kinder ist sie in diesem Zusammenhang besorgt, da diese eines Tages unausweichlich mit der Dynamik der virtuellen Welt konfrontiert würden. Hassnachrichten oder Cybermobbing könnten schwerwiegende Folgen haben, was die Sängerin zum Nachdenken und Abwägen bringt.

Sarah hatte in der Vergangenheit immer wieder öffentlich gemacht, welchen großen Anfeindungen sie selbst online ausgesetzt ist. In sozialen Netzwerken hatte sie regelrecht erschütternde Kommentare zitiert, die alles andere als harmlos sind. Obwohl sie heute stärker auftritt und sich bewusst gegen das Schweigen stellt, zeigen diese Erfahrungen, wie gefährlich der virtuelle Raum sein kann. Gerade diese persönliche Auseinandersetzung mit Hass im Netz macht ihre Haltung zu Social Media und dem Schutz ihrer Kinder noch nachvollziehbarer. Ihre Botschaft an andere Eltern bleibt dabei klar: Offenheit und ein vernünftiger Umgang mit der digitalen Welt sind essenziell.

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi, Sarah Engels, Solea Engels und Julian Engels in Kanada, Oktober 2024

AEDT Sarah Engels bei dem Lascana Summer Club in Berlin