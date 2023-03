Nach erneuter Diagnose: Martina Navratilova ist krebsfrei!

Martina Navratilova (66) hat gute Neuigkeiten zu verkünden. Bei der ehemaligen Tennisspielerin wurde vor 13 Jahren zum ersten Mal Brustkrebs diagnostiziert. Mehrere Jahre lebte sie in dem Glauben, dass sie die Krankheit erfolgreich überwunden hat – im November 2022 folgte dann allerdings der Schock: Bei der tschechisch-stämmigen Amerikanerin wurde ein Kehlkopf- und Brustkrebs entdeckt. Davon ließ sich Martina allerdings nicht unterkriegen und verkündete nun sogar, wieder krebsfrei zu sein!

Als Gast von Piers Morgans "Uncenscored"-Show sprach die 66-Jährige über den Moment, als sie von der Diagnose erfahren hatte. "Ich habe mir eine Liste mit all den Dingen gemacht, die ich noch machen wollte", erinnerte sich die ehemalige Sportlerin zurück und merkte an: "Und das mag jetzt sehr oberflächlich klingen, aber ich dachte mir: 'Welches tolle Auto möchte ich wirklich fahren, wenn ich noch ein Jahr lebe?'" Auch wenn sie ihre Krankheit zuerst in Panik versetzt hatte, habe sie weitergekämpft und sich gut durchgeschlagen. "Soweit sie wissen, bin ich krebsfrei", verkündete die gebürtige Pragerin voller Freude. Zwar unterziehe sie sich noch einer vorsorglichen Bestrahlung, doch danach soll sie wieder vollkommen fit sein.

Ihre Partnerin Julia Lemigova (50) war Martina während dieser schweren Zeit wohl eine große Stütze. "Gemeinsam werden wir das bekämpfen", hatte die Partnerin der Tennislegende nach der Diagnose auf Instagram verkündet. Ihren Worten hatte die 50-Jährige ein gemeinsames Foto mit ihrem Hund hinzugefügt.

Martina Navratilova, Tennis-Profi

Martina Navratilova im November 2021

Julia Lemigova mit Martina Navratilova

