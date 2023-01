Wimbledon-Legende Martina Navratilova: Der Krebs ist zurück!

Schockierende Nachrichten um Martina Navratilova (66)! Die die tschechisch-stämmige Amerikanerin ist eine ehemalige Profi-Tennisspielerin – genauer gesagt gehört sie zu den erfolgreichsten aller Zeiten. Im Laufe ihrer Karriere stellte sie viele Rekorde auf: So gewann sie neun Einzeltitel in Wimbledon und siegte zwischen 1982 und 1987 ganze sechsmal in Folge. Nachdem sie ihre aktive Karriere beendet hatte, hatte die Sportlerin mit ihrer Gesundheit zu kämpfen: Vor 13 Jahren wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, der aber erfolgreich behandeln werden konnte Jetzt ist Martinas Krebs zurückgekehrt.

The Sun berichtet: Bei der 66-Jährigen wurden nun zwei Formen von Krebs diagnostiziert – Kehlkopf- und Brustkrebs. Bereits im November habe Martina einen vergrößerten Lymphknoten an ihrem Hals entdeckt und sich daraufhin durchchecken lassen. Eine Sprecherin der 18-fachen Grand-Slam-Siegerin erklärte: "Beide Krebsarten befinden sich in einem frühen Stadium und die Ergebnisse der Behandlung sind gut."

Auch Martina selbst äußerte sich bereits zu ihrer Diagnose: "Dieses Doppelunglück ist ernst, aber noch heilbar. Ich hoffe auf einen guten Ausgang." Weiter betonte der Tennis-Star: "Es wird eine Weile schmerzen, aber ich werde mit allem kämpfen, was ich habe."

Anzeige

Getty Images Martina Navratilova, Tennisspielerin

Anzeige

Getty Images Martina Navratilova, Tennis-Profi

Anzeige

Getty Images Martina Navratilova, Tennis-Profi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de