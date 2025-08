Romina-Palm-Hasskampagne: Beschuldigte Person schießt zurück

Die Auseinandersetzungen rund um Christian Wolf (30) und seine Verlobte Romina Palm (26) nehmen weiter Fahrt auf. Nachdem der Unternehmer vor wenigen Stunden auf Social Media über eine Hasskampagne gegen seine Partnerin gesprochen hatte, meldete sich nun offenbar die beschuldigte Person zu Wort. Die Betreiberin oder der Betreiber eines Instagram-Accounts mit dem Namen problematisch.babe weist die Vorwürfe entschieden zurück und erhebt selbst wiederum Anschuldigungen gegen Christian. In einem Beitrag kritisiert die Person den Fitness-Influencer scharf, beispielsweise dafür, dass er angeblich nicht direkt zu Romina und ihrem Kind gereist sei, als diese mit der Kampagne zu kämpfen hatte. "Du entscheidest dich trotzdem erstens, mir diesen Autounfall anzuhängen und zweitens, fliegst nicht direkt zu deiner Verlobten und dem Baby nach Deutschland [...]?", heißt es.

Die beschuldigte Person teilte mit, ein T-Shirt-Meme erstellt zu haben und hinterfragt, warum Christian dies derart ernst nehme. "Du bist jemand, der einen Schei*ß auf die mentale Gesundheit anderer gibt", feuerte sie und ließ keinen Zweifel daran, dass sie den Influencer als übertrieben und rücksichtslos empfindet. In den Kommentaren erhält der Betreiber der Social-Media-Seite reichlich Zuspruch – auch von anderen Trash-Seiten. Auf Rominas Profil ist es seit Tagen auffällig ruhig, was mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Auswirkungen der Hasskampagne beruht.

In seiner emotionalen Botschaft auf Instagram betonte Christian, wie stark Romina unter der Situation leide. "Sie will mir schaden – um jeden Preis. Auch wenn der Preis bedeutet, eine Frau und frische Mutter, die ein unglaublich liebenswerter Mensch ist, mental kaputtzumachen", erklärte er sichtlich mitgenommen. Besonders erschütternd in dem Fall: Ein Familienmitglied der Influencerin habe von den Angriffen erfahren und sei deshalb in einen Autounfall verwickelt worden. Unter dem Reel erhält das verlobte Paar eine Menge Zuspruch sowie einfühlsame Worte, die vor allem an die frischgebackene Mutter gerichtet sind.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Romina Palm und Christian Wolf im April 2024

Anzeige Anzeige

TikTok / tom.junkersdorf Christian Wolf, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

Anzeige