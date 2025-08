Xander sucht bei AYTO treue Partnerin: Fans finden es lustig

Xander Stephinger versucht sein Glück mal wieder in einer Datingshow. Bei Are You The One – Reality Stars in Love möchte er sein Perfect Match finden. Eigentlich ein schöner Plan – sein Steckbrief, der für das Format auf Instagram veröffentlicht wurde, sorgt aber für eine Menge Spott. Darauf schreibt Xander nämlich, dass er nach einer "Green Flag" suche, die mit "Zuverlässigkeit und Treue" überzeugt. Attribute, mit denen er selbst in der Vergangenheit nicht unbedingt geglänzt hat. "Witzig, wenn man bei seinem Partner Eigenschaften sucht, die man selbst nicht mal erfüllen kann", schreibt ein Nutzer, während andere schießen: "Sucht Treue – genau mein Humor" und "Sein Perfect Match tut mir unglaublich leid".

Bei seinem ersten TV-Auftritt hat Xander sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Bei Make Love, Fake Love betrog er seine damalige Freundin Lisa Postel mit Antonia Hemmer (25). Anfang des Jahres wurde er Vater einer kleinen Tochter, trennte sich jedoch kurz nach der Geburt von der Baby-Mama und verschwieg ihr sogar, dass er für die Dreharbeiten von "Are You The One – Reality Stars in Love" nach Thailand fliegt. Bei den Reality Awards 2024 wurde der Blondschopf für seine Aktionen sogar für den Titel "Faker des Jahres" nominiert.

Ob der Barkeeper bei AYTO seine Chance nutzt und sich von einer anderen Seite zeigt, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber schon, dass unter den potenziellen Matches eine Menge heißer Single-Frauen dabei sind. Neben Sandra Janina (25) und Viktoria Miller sind unter anderem auch Ariel und Hati Suarez auf der Suche nach einem Perfect Match. Die Konkurrenz ist aber groß: Kevin Njie (29), Sidar Sahin, Calvin Steiner, Jimi Blue Ochsenknecht (33) und viele mehr möchten ebenfalls ihre Traumfrau finden.

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger im Juli 2025

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Tochter Emma, Januar 2025

Amazon MGM Studios Xander Stephinger, "The 50"-Kandidat