Nach Schicksalsschlägen: Simone Lugner startet nun neu durch

Simone Lugner steht vor einem Neuanfang und begibt sich ein Jahr nach dem Tod ihres Ehemanns Richard Lugner (†91) auf Jobsuche. Die ehemalige "Dancing Stars"-Teilnehmerin möchte wieder beruflich Fuß fassen und hat bereits zahlreiche Bewerbungen verschickt. Dabei sucht sie laut oe24.at aber keine klassische Büroarbeit mit festen Zeiten, sondern ein agiles und herausforderndes Umfeld. Auch eine Selbstständigkeit schließt sie nicht aus, ist aber von den möglichen Risiken noch nicht ganz überzeugt. Unterstützung erhält Simone bei ihrer Neuorientierung sogar von Star-Astrologin Gerda Rogers.

Dass sie nicht untätig bleiben möchte, begründet Simone mit ihrem Wunsch nach Sinnhaftigkeit und Struktur. Obwohl sie früher als stellvertretende Filialleiterin tätig war, strebt sie nun keine Tätigkeit im Handel an, sondern sucht eine Aufgabe, die ihr Entwicklungsmöglichkeiten bietet. In ihrem Bewerbungsschreiben beschreibt sie sich als fleißig, wissbegierig und risikobereit. Gleichzeitig betont sie, dass ein gewisses Maß an Flexibilität notwendig sei, um ihrer Präsenz bei Society-Events gerecht zu werden. Dennoch liegt ihr Fokus ganz klar darauf, ihre berufliche Rolle unabhängig von ihrem früheren Glamour.

Auch abseits des Rampenlichts und der Jobsuche bleibt sich Simone treu. Neue Männer? Erst mal kein Thema! Viel lieber verbringt sie ihre Zeit mit vertrauten Freunden und konzentriert sich auf sich selbst. "Ich verspüre keinen Druck, mich in eine neue Beziehung zu stürzen", betont sie offen – stattdessen steht persönliche Weiterentwicklung ganz oben auf ihrer Liste. Die vergangenen Jahre waren für Simone nicht immer leicht – Höhen und Tiefen bestimmten ihren Weg. Doch wer denkt, sie lasse sich unterkriegen, liegt falsch. Mit einem gestärkten Selbstbewusstsein und jeder Menge innerer Kraft möchte sie jetzt durchstarten und ihrem Leben neuen Sinn geben. Ihre Devise: Nicht zurückblicken, sondern mutig nach vorn.

Anzeige Anzeige

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

Anzeige Anzeige

Instagram / simone_lugner Simone und Richard Lugner

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/C00tHI_I95a/?hl=de Simone Lugner im Dezember 2023